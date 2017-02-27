Додано: Вів 16 чер, 2026 17:12

budivelnik написав: moveton написав: Разве? Вычет НДС не сможет сделать по очевидной причине. Но записать в затраты почему нет? Разве? Вычет НДС не сможет сделать по очевидной причине. Но записать в затраты почему нет? Тобто для Вас купити дорожче на 20% ( бо витрати в ПДВ не поставиш) - це нормальний варіант для покупця? Тобто для Вас купити дорожче на 20% ( бо витрати в ПДВ не поставиш) - це нормальний варіант для покупця?

budivelnik написав: Та й зараз єдиноподатники не мають права працювати з юрособами, тому і зараз там трошки сову на глобус натягують... Та й зараз єдиноподатники не мають права працювати з юрособами, тому і зараз там трошки сову на глобус натягують...

Дороже, чем что? Если по той же цене можно купить у плательщика НДС, тогда выгоднее у него. А если у плательщика-конкурента, например, на 20% дороже, чем у не плательщика? В теории задумано, что раз не плательщик 20% государству не отдаёт, то он может на них и цену понизить и его покупателям выходит одно на одно. Но тут скромно умалчивается, что этого единщика или физика в большинстве расходов (хоть хлебушка в магазине купить) наверняка будет "в т.ч. НДС", который ему никто не вычтет, поэтому на все 20% у него сделать цену ниже не выйдет.Мы вообще о совсем другом говорили:Это, как ни выкручивайся, совсем не правда. Все права есть. И даже покупка юриком у ФЛП - это его обычные расходы. Да, без "кэшбека НДС", но всё же обычные, которые уменьшают прибыль. И это реально открывает схему оптимизации по налогу на прибыль. Грубо: владелец может с избытка денег заплатить государству 18% (а если это банк, то и все 50%) налога на прибыль, а может на эти деньги прикупить у ФЛП жены гороскопов и отдать государству уже только 6% (а если помухлевать и как-то пропихнуть на вторую группу, то и фикс). А жена ему уже переведёт, как физик без налогов потому, что родственник. Да, это более чем "нормальний варіант для покупця".Другой часто используемый вариант работы - это покупать услуги у ФЛП вместо того, чтобы брать их в штат на зарплату. Может оно относительно чего-то и на 20 процентов дороже, но и это настолько "нормальний варіант для покупця" (и для продавца тоже), что радетели справедливости требуют запретить. Лет 15-20 назад было вообше золотое время: плати фиксированные около сотни грн в месяц и оказывай услуг по самое не хочу. Потом это ограничили до третьей группы. Но даже 6% + ЕСВ с минималки куда приятнее государству отдавать, чем около половины. Конечно, пенсия при этом тоже будет минимальная, но вряд ли кто-то собирается прожить тысячонку лет, чтобы прибавка к пенсии окупилась.