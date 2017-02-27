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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12116121171211812119
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 09:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:навіть тут на форумі - з однієї сторони бідкаються, що зп 20-30 т грн, а з іншої бідкаються, що банки взагалі озвірили, питають звідки чергові сто-двісті тисяч грн. тобто гроші в людей є, а от з підтвердженням джерел - біда-біда...

Бо в нас *нехороша* система за якою гроші отримані із депозиту/ОВДП не є білими. Тобто я одні й ті ж 10-20-50 тис $ хочу перенести з банку в банк і маю величезні проблеми на порожньому місці
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 09:28

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:навіть тут на форумі - з однієї сторони бідкаються, що зп 20-30 т грн, а з іншої бідкаються, що банки взагалі озвірили, питають звідки чергові сто-двісті тисяч грн. тобто гроші в людей є, а от з підтвердженням джерел - біда-біда...

Бо в нас *нехороша* система за якою гроші отримані із депозиту/ОВДП не є білими. Тобто я одні й ті ж 10-20-50 тис $ хочу перенести з банку в банк і маю величезні проблеми на порожньому місці

У мене таких проблем нема. За рік через Кредобанк провів 90 тис дол (всі там перевернув у євро і по добовим лімітам виніс ) , заносив тричі по 30 тис. Поки каса рахувала, внесення вже заапрувили.
Жодних питань. Світла (оподаткована) частина моєї зп за рік суттєво менша цієї суми.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 12:38

  budivelnik написав:
  tester3373 написав:
  budivelnik написав:Є дві цифри
___станом на 2021 рік_середня 18 000 грн *22%ЄСВ=3960__середня пенсія
Працездатні____________20 000 000__20млн/11млн*3960____=7200
Офіційно працюючі______12 000 000__12млн/11млн*3960____=4320
Пенсіонери_____________11 000 000

Тепер зрозуміло хто КРАДЕ пенсію в Пенсіонерів?
Крадуть їхні ж діти.....


а можна давати цифри не з довідника стеля а якось їх підкріпляти посиланнями?
Можна
Давав разів 100
Кожен вміючий набрати на клавіатурі слово ГУГЛЬ- не потребує додаткових ссилок..
Єдине що проблема
я не зможу дати ПОЇМЕННО тих 8 млн осіб які не платять податки..
але єдине що мене виправдовує - навіть якщо я дам-Ви до кінця життя цей список не перечитаєте.

ПС
єдине що крім вміння набирати ГУГЛЬ . бажано набрати щось типу
демографічна піраміда станом на 2021 рік
і
статистичні данні по кількості працюючих в 2021 році..
і все.....


так я хочу почитати шо саме ви нагуглили. це ж ви стверджуєте якісь цифри. підкріпляйте. інакше - стеля.
бо цікаво мені - ви весь віковий зріз записали в працездатних?
чи когось таки здогадалися викинути?
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 13:18

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:навіть тут на форумі - з однієї сторони бідкаються, що зп 20-30 т грн, а з іншої бідкаються, що банки взагалі озвірили, питають звідки чергові сто-двісті тисяч грн. тобто гроші в людей є, а от з підтвердженням джерел - біда-біда...

Бо в нас *нехороша* система за якою гроші отримані із депозиту/ОВДП не є білими. Тобто я одні й ті ж 10-20-50 тис $ хочу перенести з банку в банк і маю величезні проблеми на порожньому місці


напряму переказати долари з картки на картку між різними українськими банками не можна. Через обмеження Національного банку України (НБУ) валютні перекази всередині країни можливі лише в межах одного банку (або між власними рахунками, або близькими родичами).

Проте є кілька законних способів, як ви можете перемістити свої кошти між власними рахунками у різних банках:
Конвертація у гривню (P2P-переказ): Ви можете перевести долари у гривню всередині свого поточного банку, потім переказати гривні на свою ж картку в іншому банку, а в іншому банку знову конвертувати їх у долари (якщо це необхідно).

SWIFT-переказ за реквізитами (IBAN): Ви можете зробити SWIFT-переказ з валютного рахунку одного банку на свій валютний рахунок (IBAN) в іншому українському банку.
Зняття готівки: Найпростіший спосіб — зняти готівкові долари у касі чи банкоматі першого банку і внести їх на рахунок іншого банку у відділенні.

Використання платіжних систем (наприклад, Wise або ZEN): Ви можете вивести долари з одного банку на такий гаманець і поповнити ними картку іншого банку.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 13:33

prodigy Навіть якщо ковертанув в гривню, перевів 400+ тис. грн. і отримуєш моніторинг для якого потрібні НОВІ доходи. Доходи 10-20 річної давнини, коли купив валюту, не підходить
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 15:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  tester3373 написав:бо цікаво мені - ви весь віковий зріз записали в працездатних?
чи когось таки здогадалися викинути?
Весь, крім 1+ млн інвалідів....
Але
В нас на 12 млн офіційно працюючих - більше 1 млн працюючих пенсіонерів.
Тому
Яка різниця
Я напишу
12 млн офіційно працюючих з них 11 млн працездатного віку
і
20 млн працездатного віку з них 19 млн не інвалідів...

20-12=19-11=8 млн ШЛАНГІВ які КРАДУТЬ в своїх батьків.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 17:12

  budivelnik написав:
  moveton написав:Разве? Вычет НДС не сможет сделать по очевидной причине. Но записать в затраты почему нет?
Тобто для Вас купити дорожче на 20% ( бо витрати в ПДВ не поставиш) - це нормальний варіант для покупця?

Дороже, чем что? Если по той же цене можно купить у плательщика НДС, тогда выгоднее у него. А если у плательщика-конкурента, например, на 20% дороже, чем у не плательщика? В теории задумано, что раз не плательщик 20% государству не отдаёт, то он может на них и цену понизить и его покупателям выходит одно на одно. Но тут скромно умалчивается, что этого единщика или физика в большинстве расходов (хоть хлебушка в магазине купить) наверняка будет "в т.ч. НДС", который ему никто не вычтет, поэтому на все 20% у него сделать цену ниже не выйдет.

Мы вообще о совсем другом говорили:
  budivelnik написав:Та й зараз єдиноподатники не мають права працювати з юрособами, тому і зараз там трошки сову на глобус натягують...

Это, как ни выкручивайся, совсем не правда. Все права есть. И даже покупка юриком у ФЛП - это его обычные расходы. Да, без "кэшбека НДС", но всё же обычные, которые уменьшают прибыль. И это реально открывает схему оптимизации по налогу на прибыль. Грубо: владелец может с избытка денег заплатить государству 18% (а если это банк, то и все 50%) налога на прибыль, а может на эти деньги прикупить у ФЛП жены гороскопов и отдать государству уже только 6% (а если помухлевать и как-то пропихнуть на вторую группу, то и фикс). А жена ему уже переведёт, как физик без налогов потому, что родственник. Да, это более чем "нормальний варіант для покупця".

Другой часто используемый вариант работы - это покупать услуги у ФЛП вместо того, чтобы брать их в штат на зарплату. Может оно относительно чего-то и на 20 процентов дороже, но и это настолько "нормальний варіант для покупця" (и для продавца тоже), что радетели справедливости требуют запретить. Лет 15-20 назад было вообше золотое время: плати фиксированные около сотни грн в месяц и оказывай услуг по самое не хочу. Потом это ограничили до третьей группы. Но даже 6% + ЕСВ с минималки куда приятнее государству отдавать, чем около половины. Конечно, пенсия при этом тоже будет минимальная, но вряд ли кто-то собирается прожить тысячонку лет, чтобы прибавка к пенсии окупилась.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 17:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:Да, без "кэшбека НДС", но всё же обычные, которые уменьшают прибыль.
Хоч це тут і не по темі
Є теорія, є практика..
Послуги ФОП надавати юрособі- не може..
Тепер розглянемо ПДВ
1 ФОП на ЄДИНОМУ - купив щось ..... барабанний дріб у платника ПДВ.
Платник ПДВ все що отримав від ФОПА сплатив..
Тобто ФОП НЕ може продати на 20% дешевше за виключенням того що виготовляє сам від початку... Багато знаєте таких фопів?
2 Тепер ЮРособа купила у фопа..... і на куплене ПОВИННА нарахувати ПДВ і сплатити.... бо навіть продати дешевше вона не може...
Таким чином 20% ПДВ сплачені ДВА рази....
Може й є схеми які використовують фопа для мінімізації прибутку... але в основному всі схеми які використовують фопів направлені на мінімізацію оплати податків з зарплати.... От тут мінімізація є
Тому й писав
Якщо податкову базу для фопа приймуть як середня зарплата(або мінімальна помножити на якийсь коефіцієнт) то це зменшить використання фопів для мінімізації оподаткування разів в 5.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 17:42

  Дюрі-бачі написав:prodigy Навіть якщо ковертанув в гривню, перевів 400+ тис. грн. і отримуєш моніторинг для якого потрібні НОВІ доходи. Доходи 10-20 річної давнини, коли купив валюту, не підходить


-переводити треба 399,990грн-мені так при купівлі ОВДП брокер з Києва порадив,
- кажу що маю документи( продав квартиру у2020р)
-зайвий раз ходити до банку приносити документи може вам не вп...
а нам робити зайву роботу не хочеться, тому не берегибайте
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 19:26

  budivelnik написав:Є теорія, є практика..
Послуги ФОП надавати юрособі- не може..

Ну как не может-то, если на этом вся схема использования ФЛП вместо людей в штате и стоит? Даже мы договорились, что это и практика тоже. Один только мой ФЛП так "не может" на довольно крупные суммы каждый месяц уже много лет и таких в стране, как минимум, сотни тысяч. И я про реальные услуги, а не про фиктивные гороскопы, которых наверняка тоже не мало. IMHO, покупка гороскопов и барабанов - это у нас у бюджетных организаций чаще.

  budivelnik написав:Тепер розглянемо ПДВ
1 ФОП на ЄДИНОМУ - купив щось ..... барабанний дріб у платника ПДВ.
Платник ПДВ все що отримав від ФОПА сплатив..
Тобто ФОП НЕ може продати на 20% дешевше за виключенням того що виготовляє сам від початку... Багато знаєте таких фопів?
2 Тепер ЮРособа купила у фопа..... і на куплене ПОВИННА нарахувати ПДВ і сплатити.... бо навіть продати дешевше вона не може...
Таким чином 20% ПДВ сплачені ДВА рази....

Так я ж это уже написал :) Да, при такой перепродаже получается повторное начисление НДС. И за счёт подобных моментов наши "низкие налоги, сборы, акцизы" в ВВП занимают больше половины. Но это не значит, что в каждом индивидуальном случае у ФЛП покупать не выгодно. Грубо говоря, если ФЛП-единщик выставит что-то за 1000 грн, а его конкурент-плательщик за 2000, то юрику всё равно выгоднее брать у ФЛП, хоть вычета НДС у него при этом и не будет. Главное понимать, что он это МОЖЕТ. А для каких-то случаев и конкурента такого нет.

  budivelnik написав:Якщо податкову базу для фопа приймуть як середня зарплата(або мінімальна помножити на якийсь коефіцієнт) то це зменшить використання фопів для мінімізації оподаткування разів в 5.

Воот. Поэтому мы так и живём. Оставить, как есть, и пусть минимизируют? Ещё более фантастично: бороться с этим с другой стороны, т.е. уменьшением налогов у остальных? Ещё чего. "Чтобы корова обходилась дешевле и давала больше молока её нужно меньше кормить и больше доить!"
moveton
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