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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лют, 2026 19:15
Ну то й добре
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Investor_K
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Додано: Сер 20 тра, 2026 05:43
Хтось знає, як справи у банку? Бо давно нічого не писали
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Investor_K
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Додано: Суб 23 тра, 2026 20:02
Я тут єдиний клієнт банку залишився?
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Investor_K
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Додано: Суб 23 тра, 2026 21:01
Investor_K написав:
Я тут єдиний клієнт банку залишився?
Нет, но этот банк позволяет редко о нем вспоминать.
Мы с ним друг друга не беспокоим.
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Сибарит
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Додано: Нед 24 тра, 2026 13:21
Сибарит написав: Investor_K написав:
Я тут єдиний клієнт банку залишився?
Нет, но этот банк позволяет редко о нем вспоминать.
Мы с ним друг друга не беспокоим.
Ставка по валюті задовольняє?
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Investor_K
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Додано: П'ят 29 тра, 2026 19:53
Investor_K написав:
Я тут єдиний клієнт банку залишився?
не один, прекрасний банк
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Додано: Вів 16 чер, 2026 19:21
Договор меняют с 30.06. Если больше 180 дней нет движения по счету,то считается,что клиент подал заявку на закрытие счетов. На всякий случай погонял копеечку карта-ощадный.
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THB
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