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Богуслав БАНКРОТ

Богуслав БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 85868788

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Богуслав БАНКРОТ 3.6 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
8%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
6
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
9
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:27

Re: Богуслав БАНКРОТ

В Аллі забрав карткову сотку, зненацька ще найшлась сотня з делятабанки ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 00:37

  riwalir написав:Кроме того, по двум депозитам тоже доплатили суммы, на которые обсчитали при выплате в декабре. :) :) :)

Мне тоже выплатили и карту (аж 12,04 грн!), и доплаты по валютным депозитам.
Но по одному столбику на 100$, открытому за неделю до ввода ВА, нифига не выплатили доплату, т.к. доплата составляла 5,86 грн. А суммы менее 10 грн они не выплачивают.
Позорище!
Невинно убиенный маленький ЮНИСОН выплатил мне даже 3,40 грн, валявшихся на карте, а огромный ФГВФО мелочь тырит.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:12

  riwalir написав:
  kostya77 написав:Помимо плановой суммы остатка на карте (115грн), выплатили еще одну сумму, непонятно откуда взявшуюся, в размере 153грн.


Если у вас был депозит, то в декабре делали выплаты по неправильному курсу. Теперь пересчитали и кроме выплат по картам сделали доплаты по депозитам.


Прочитал ваше сообщение, тоже решил проверить, карт не было, а был вклад валютный с выплатой % в конце срока, при получение досконально проценты не пересчитывал, примерно прикинул проценты + тело на курс, сейчас позвонил в Альфу тоже есть небольшая выплата, вот такой нежданчик получился :mrgreen:

Михалыч
 
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