Городской коммерческий банк CityCommerce БАНКРОТ

petruccio008 Голова Національного банку України Валерія Гонтарева подала електронну декларацію за 2016 рік. Відповідні відомості розміщено на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, повідомляє прес-служба НБУ. Гонтарева у 2016 році отримала сукупний дохід у розмірі 57 млн. гривень. У 2016 році сума заробітної плати Голови Національного банку України до оподаткування та сплати військового збору становила близько 1,97 млн гривень. Минулого року Голова НБУ отримала третій транш від продажу своєї частини акцій ICU Holdings Limited, платіж у 2016 році становив 52,572 млн гривень. Інформацію про надходження цих коштів Гонтарева задекларувала, надавши в грудні 2016 року відповідне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Як повідомлялося раніше, Валерія Гонтарева перед призначенням на посаду Голови Національного банку продала свою частку акцій (22,74%) у компанії ICU. Згідно з графіком виплат Валерія Гонтарева отримує черговий транш наприкінці кожного календарного року починаючи з 2014. Акції були викуплені ICU згідно з узгодженим графіком розрахунків на п’ять років, що передбачають отримання п’яти траншів до 2018 року (включно). На кінець 2016 року сума на депозитних рахунках Гонтаревої в Укрексімбанку становила 2,655 млн. доларів. Відсотки, отримані в 2016 році, становили 2,365 млн гривень. До розділу декларації "Видатки" Гонтарева внесла відомості щодо оплати за навчання сина в розмірі близько 1,2 млн гривень. У 2016 році члени родини Валерії Гонтаревої набули у власність земельну ділянку площею 2500 кв. м, житловий будинок площею 316 кв. м, автомобіль марки Mercedes Benz 2008 року випуску та офісне приміщення площею 68,7 кв. м. Як повідомлялося раніше, у 2015 році Голова Нацбанку володіла земельною ділянкою площею 900 кв. м, житловим будинком площею 250 кв. м, квартирою площею 106 кв. м та двома автомобілями: Porsche Panamera 2012 року випуску та Porsche Cayenne 2013 року випуску. Як зазначає прес-служба, усім цим майном вона володіла ще до призначення її на посаду Голови Національного банку України.
Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в прошлом году получила 1,754 млн гривен заработной платы. Об этом говорится в электронной декларации главы НБУ. Согласно документу, Гонтарева получила 1,506 млн гривен процентов от ПАО "Государственный экспортно-импортный Банк". Еще 23,518 млн гривен указаны как доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав от ICU Holdings Limited. Заработная плата ее сына Антона в прошлом году составила 51,8 тысяч гривен. Он также указал 749,3 тысяч гривен дохода от отчуждения движимого имущества и 90 тысяч гривен процентов. Из недвижимости Гонтарева владеет земельным участком в Киевской области площадью 900 кв м, квартирой в Киеве площадью 106 кв м и садовым домом площадью 250 кв м. Ее муж владеет жилым домом в Киевской области площадью 396 кв м и земельным участком площадью 2,050 тысяч кв м. Сын Антон имеет две квартиры в Киеве площадью 55,7 кв м и 41,3 кв м. В декларации также указаны два автомобиля: Porsche Panamera 2012 года выпуска и Porsche Cayenne 2013 года выпуска. Муж Гонтаревой владеет автомобилем Toyota Land Cruiser Prado 2006 года выпуска. Согласно декларации, на счету Гонтаревой в ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" лежит 1,831 млн долларов, а еще 61,9 тысяч гривен в "Ощадбанке". Сын Гонтаревой Антон хранит 500 тысяч гривен в ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" и еще по 200 тысяч гривен в "Альфа банке", Приватбанке, и банке ПУМБ.
НАБУ проверяет законность расходования средств на рефинансирование и причастность к этому процессу руководства Нацбанка Украины, ущерб государству составляет миллиарды гривен. Об этом вечером 2 апреля рассказал руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в эфире телеканала 1+1. "У нас уже несколько месяцев расследуется уголовное производство, в котором фигурирует руководство НБУ, и связано оно с расходованием средств, выделенных ряду коммерческих банков на рефинансирование. Законность расходования этих средств, причастность к незаконному расходованию средств является предметом расследования этого дела", - сообщил глава НАБУ. Он уточнил, что сумма убытков в результате этих действий - "миллиарды". На вопрос, могла ли не знать о возможных злоупотреблениях глава НБУ, а вопросами рефинансирования занимались только ее заместители, Сытник заявил: "Мы не говорим о конкретных должностных лицах". "Мы говорим о том, что такие огромные потоки не могут обойтись без участия руководства Нацбанка. На причастность к этим действиям будет проверяться фактически все руководство (НБУ)", - отметил Сытник. Он добавил, что параллельно проводится работа по вытребованию материалов из-за рубежа. "Большая часть средств, которые выдавались в качестве рефинансирования, перечислялась или на офшоры, или на иностранные банки", - добавил Сытник. Также он не ответил, удалось ли НАБУ установить связи главы НБУ Валерии Гонтаревой и ее заместителя Рожковой с российскими банками. Как известно, 29 марта детективы НАБУ совместно с Департаментом защиты экономики Нацполиции проводили следственные действия в НБУ, во время которых была проведена выемка документов. Следственные действия проходили в рамках расследования уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ своим служебным положением в интересах третьих лиц, по предварительному сговору с должностными лицами ряда коммерческих банков в нарушение Закона "О банках и банковской деятельности" совершили действия, повлекшие тяжкие последствия госинтересам. По данным НАБУ, речь идет о периоде 2015-2016 годов. Расследование НАБУ начало в феврале 2017 года, ни одному из участников о подозрении не сообщено. Позже Сытник сообщил, что обыски в НБУ касаются руководства банка.
Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке, заявила в понедельник журналистам замглавы крупнейшей в Верховной Раде фракции "Блок Петра Порошенко", жена генпрокурора Украины Ирина Луценко. "Я считаю, что тот фронт работы, который она (Гонтарева — Ред.) на себя возложила, она выполнила, поэтому написала заявление (об отставке — Ред.). Есть такой момент", — приводит слова Луценко агентство УНН. По ее словам, Гонтарева уже неоднократно писала заявления об отставке. "Я думаю, что этот запас прочности и тот запас работы, которую она на себя взяла, подошел к концу… Я считаю, что свою работу, миссию она выполнила", — сказала Луценко. Вместе с тем, по словам депутата, кандидатура нового главы НБУ еще не обсуждалась. Ранее в ряде украинских СМИ ранее появилась информация, что действующая глава Нацбанка Украины Гонтарева собирается подать в отставку, однако президент Украины Петр Порошенко якобы пока не готов ее отпускать, поскольку нет подходящей кандидатуры на этот пост. По данным СМИ, он рассматривает кандидатуру экс-премьера Арсения Яценюка, однако в партии бывшего главы Кабмина заявили, что он не планирует возглавлять Нацбанк. Позже Гонтарева заявила, что не исключает своей отставки после подписания обновленного меморандума с Международным валютным фондом.
sergdavidov12 Можете перевірити на https://www.interpol.int/notice/search/missing - що є неправдою, бо Тумовса і Грабовецького ніхто не оголошував в міжнародний розшук. Тобто і далі їх та інших винних в банкрутстві цього банку не будуть шукати, бо так діють за дорученням Авакова і Луценка.
Всем привет! Данный пользователь vanLavina был очень активен в этой теме, но решил ступить на криминальный путь и завладеть деньгами нескольких человек (более детально в этой теме) может кто знает о нем какую либо информацию. Просьба писать в личку.
b3254 написав:sergdavidov12 Можете перевірити на https://www.interpol.int/notice/search/missing - що є неправдою, бо Тумовса і Грабовецького ніхто не оголошував в міжнародний розшук. Тобто і далі їх та інших винних в банкрутстві цього банку не будуть шукати, бо так діють за дорученням Авакова і Луценка.