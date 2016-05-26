RSS
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 11:13

Мені теж чотко по середах дзвонили грудень-січень. обіцяли після закінчення війни картки заблокувати. я так розумію кінець-початок року - треба хоч шось їм зняти. може на 23 ріх і не сплатили державі за діяльність коллекторську
Сер 22 лют, 2023 01:40

  Ratatui написав:Умерла тема. Интересно было следить .

Живет тема. Мне почти год (с февраля по декабрь 22 г.) суд сносил ИНН. Решение только в январе появилось. Теперь исполнительный лист получить на компенсацию затрат. А к тому времени: да не оскудеет счет Лекса. Но из реестра должников убрали.
1
Чет 23 лют, 2023 14:14

  demichh написав:
  Ratatui написав:Умерла тема. Интересно было следить .

Живет тема. Мне почти год (с февраля по декабрь 22 г.) суд сносил ИНН. Решение только в январе появилось. Теперь исполнительный лист получить на компенсацию затрат. А к тому времени: да не оскудеет счет Лекса. Но из реестра должников убрали.


І ще буде довго жити! Недавно Андрущак у фейсбуці повідомив, що Діджеї таки почали звертатись до суду із позовами на "позичальників", та виклав їх списки. Цікаво з чим вони звертаються, невже з оригіналами договорів?
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 00:37

Да даже если и с оригиналами (что сомнительно), срок то исковой давности прошел. Морока только адвоката нанимать.
Там он список выложил на кого в суд подали, 69 человек:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W6Q4Ctgcj2-5a_x8mAzoTDt4OU6kDLECpBESrEUJ1YU/edit?usp=sharing
Но скоро, как я понял, тыщь 5 людей спам рассылку писем бумажных получат.
1
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 19:55

demichh нехай спосорують судову систему, а то вже на марки коштів не вистачає.
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 11:21

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

При накладенні арешту на рахунки, внутрішньобанківський переказ, наприклад, з дебетною на кредитну працює?
Повідомлення Додано: Сер 10 тра, 2023 05:53

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Усі українські банки повернуть арешти рахунків клієнтів через закон, що набрав чинності

Закон вводить грошовий ліміт, яким боржник має право користуватися.

Усі українські банки повернуть арешти рахунків, накладені виконавчою службою через борги. Це передбачено законом (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3048-20#Text) щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень під час дії воєнного стану, що набрав чинності 6 квітня.

У monobank заявили, що арешти торкнуться більше 400 тисяч клієнтів.

Новий закон скасовує постанову Кабміну, якою запроваджувалась заборона на арешт рахунків боржників на суму менше ніж 100 тисяч грн під час війни.

Водночас закон дозволяє боржникам-фізособам використати суму на своєму поточному рахунку у розмірі не більше двох мінімальних зарплат (13 400 грн).

Для юросіб цей ліміт складає п'ять мінзарплат (33 500 грн), які можна витратити тільки для виплати заробітної плати співробітнику, сплати податків та зборів.

Для розблокування зазначених лімітів клієнт банку повинен звернутися до виконавця, який потім надсилає фінустанові постанову на зняття арешту
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 15:18

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Добрый день, уважаемые форумчане.
Возможно у кого-то из вас происходило что-то подобное, или просто знаете как можно решить проблему.

Я был вкладчиком банка Михайловский. Затем он был отправлен на ликвидацию. Но я не забрал свои средства, которые полагались мне в качестве компенсации, как вкладчику. Сумма большая, больше 160 тысяч грн. В октябре 2018 года эти средства пропали, их "сняли" неизвестные личности по доверенности, якобы выписанной от меня. Конечно же, никакую доверенность я не выписывал и не подписывал! Но я не могу вернуть свои средства теперь!
Уже года полтора я что только не делал. Обращался в ФГВФЛ, НБУ, они лишь разводят руками, что ничего сделать не могут, должна заниматься этим полиция.
Делал запрос в банк, где произошло снятие средств, чтобы они выдали мне максимум информации, которую знают. Но не смотря на то, что информации немало, она оказывается сейчас бессмысленной.
Полиция уже почти год ничего не делает! Сначала даже не хотели регистрировать его в ЕРДР - я отстоял регистрацию в ЕРДР в суде. Но затем они ничего не делали, никак со мной не связывались, было написано множество обращений и жалоб в полицию, прокуратуру - они не хотят делать ничего. Недавно оказалось, что якобы я даже не оформлен как потерпевший, хотя в некоторых материалах дела меня называют потерпевшим. Это просто беспредел!
Обращался в безоплатную правовую помощь, мне с трудом назначили адвоката, который тоже постоянно меня игнорирует и не хочет этим нормально заниматься. Чтобы ознакомиться с материалами дела он потртил 6 месяцев. И после ознакомления он сказал что видимо я не оформлен как потерпевший, поэтому он умывает руки и не будет ничего делать больше.
Платные адвокаты говорят, что это дело может не закончиться для меня успешно, а если и закончится, то будет длиться долго, и они хотят оплату за это чуть ли не равную половины или больше суммы, которую я хочу вернуть! То есть, просто пытаются нажиться.
Нотариус, который якобы оформлял доверенность, говорит что это не она оформляла эту доверенность, я лично ей звонил, найдя её контакты в интернете. Говорит, что даже бланк для этой доверенности не мог находиться у нее.
Никто не хочет помочь найти мошенников и вернуть мне деньги. Я уже не знаю что делать. Но не понимаю, что сложного доказать, что доверенность была поддельной, опираясь на те же слова нотариуса, может дополнительно еще какую-нибудь экспертизу можно было бы провести. Ведь я так понимаю, что достаточно было бы доказать, что документ был поддельный, чтобы я мог вернуть свои средства! Но никто не хочет поспособствовать в расследовании и возврате средств. Ничего не работает в стране, ни полиция, ни правовая помощь! Соответственно, Фонд гарантирования тоже не может ничего сделать!
Очень прошу, помогите мне с этим! Подскажите пожалуйста, что можно сделать. Я уже устал со всем этим бороться и разбираться сам.
Вів 21 жов, 2025 18:21

Y3G0R Так никто и не помог?

Ratatui

Y3G0R Так никто и не помог?
