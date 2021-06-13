Pumbik написав:Уважаемый ЛОБ, просьба проконсультировать. Есть счет в банковских металлах в ОТП-банке. В связи с Базель3 следует ли озаботиться физической поставкой слитков в отделение, и забрать их? Либо можно оставлять на счете в безналичном виде на ближайшие год-два-три с целью дождаться повышения цены и продать их на межбанке, так как таким счетам ничего не угрожает.
Проблема в том, что металлические вклады не гарантируются фондом.
Роблячи ставки на XAU/USD через форекс-контору, з такими можливостями ніколи не пересічешся. Ось основна відмінність біржового золота і "форексного":
The E-micro Gold futures contract does not allow for delivery of a 10-oz. gold bar, investors may, through a simple accumulation and conversion process, take delivery of a 100-oz. COMEX gold warrant (which represents an actual bar of gold). This happens when an investor takes delivery of an E-micro Gold contract, and receives one Accumulated Certificate of Exchange (ACE), which represents ten-percent ownership in a 100-oz. gold bar.
ACEs are backed by physical gold held in a official COMEX-Licensed Depository. When 10 ACEs have been accumulated, they may be converted into one COMEX gold warrant, which represents an actual serial-numbered bar of gold.
Наскільки я зрозумів: - байнули 1 MGC (мікро-контракт = 10-oz); - утримали до експірації; - отримали поставку у вигляді одного ACE = 10% власності 100-oz варранту; - ACE підтримуються фізичним золотом, яке зберігається в офіційному депозитарії, що має ліцензію COMEX; - накопивши 10 АСЕів, їх можна конвертнути на варрант, який представляє собою серійний злиток золота;
І шо далі? Поставили варрант на вивід і з депозитарію США пришлють Новою Поштою справжній злиток з серійним номером?
Тут сразу и фед, и ЕЦБ, и саммит 7-ки. Еще и масонская марионетка макрон призвал продавать золото (а сам, похоже, сейчас его скупает, там цинизму нет предела). Похоже, задействовали всю "тяжелую артиллерию", чтоб сбить золото и нарисовать позитив к этим событиям. Как последний раз, завтра хоть трава не расти. Показательно, что что при этом загоняют не столько в доллар и фонду, сколько в крипту! Сразу видно, чей проект по стерилизации "лишней" денежной массы в вашем кошельке и где будет кидок в ноль.