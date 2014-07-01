Оборот валютного рынка в октябре 2019-го достиг наибольшего за 5 лет месячного объема. Этому способствовал рост продажи иностранной валюты субъектами хозяйствования, сумма которой стала рекордной с июля 2014-го. Кроме того, октябрь вошел в ТОП-15 месяцев всех лет по размеру чистого предложения иностранной валюты. В целом уже более 3-х лет результат валютного рынка остается стабильно положительным: предложение валюты превышает спрос на нее (12-месячной суммой): продается иностранной валюты больше, нежели покупается, чем создается ее чистое предложение.
С 2017 года кредитование реального сектора наращивалось очень быстро, особенно Br-рублями. Но в последнее время рост замедлился, а в августе и сентябре 2019-го объем новых кредитов даже заметно снизился. И только в секторе физических лиц рост продолжается: в сентябре Br-кредитование физлиц стало исторически рекордным. А вот объем новых кредитов юридическим лицам в сентябре стал заметно меньше. Особенно сильное падение — в инвалютном сегменте: сентябрьский объем новых кредитов в иностранной валюте — один из самых низких за 2 года. Это потянуло вниз и всю сумму новых кредитов — во всех валютах, физическим и юридическим лицам