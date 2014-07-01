RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Беларусь

Беларусь
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:01

Статистика валютного рынка Беларуси. Октябрь 2019-го. Инфографика

https://banki24.by/news/3762-statistika ... a-belarusi

Оборот валютного рынка в октябре 2019-го достиг наибольшего за 5 лет месячного объема. Этому способствовал рост продажи иностранной валюты субъектами хозяйствования, сумма которой стала рекордной с июля 2014-го. Кроме того, октябрь вошел в ТОП-15 месяцев всех лет по размеру чистого предложения иностранной валюты.
В целом уже более 3-х лет результат валютного рынка остается стабильно положительным: предложение валюты превышает спрос на нее (12-месячной суммой): продается иностранной валюты больше, нежели покупается, чем создается ее чистое предложение.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 253
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:06

В Беларуси упал объем новых кредитов. Выросло только Br-рублевое кредитование физлиц. Инфографика

https://banki24.by/news/3765-v-belarusi-upal-obem

С 2017 года кредитование реального сектора наращивалось очень быстро, особенно Br-рублями. Но в последнее время рост замедлился, а в августе и сентябре 2019-го объем новых кредитов даже заметно снизился. И только в секторе физических лиц рост продолжается: в сентябре Br-кредитование физлиц стало исторически рекордным. А вот объем новых кредитов юридическим лицам в сентябре стал заметно меньше.
Особенно сильное падение — в инвалютном сегменте: сентябрьский объем новых кредитов в иностранной валюте — один из самых низких за 2 года. Это потянуло вниз и всю сумму новых кредитов — во всех валютах, физическим и юридическим лицам
.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 253
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 56575859
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Беларусь и Казахстан отказались поддержать Россию против Укр
ТупУм » Вів 01 лип, 2014 13:39
0 4873
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2014 13:39
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.