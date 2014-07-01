По состоянию на конец ноября остатки средств населения Беларуси на депозитах физлиц во всех валютах и всех видов в Br-рублевом эквиваленте составили исторически рекордную сумму — Br23,85 млрд. Ноябрьский прирост оказался наибольшим за 2,5 года. В долларовом же эквиваленте достигнут 4,5-летний максимум — $11,29 млрд.
Экономика Беларуси продолжает показывать очень низкие темпы роста: реальный рост ВВП за январь—ноябрь составил 1,1%, не изменившись с прошлого месяца, что означает такой же индекс непосредственно в ноябре. Скользящий годовой индекс ВВП тоже составил 101,1%, при том, что по итогам 2018-го он был 103,0%
Производство цемента в Беларуси находится на особом контроле: в цементную отрасль, а это местная сырьевая база и три цементных завода, государство вложило огромные деньги, проведя глубокую модернизацию. Расчет был на увеличении экспорта цемента, и в первую очередь в Россию, где в нулевых годах был строительный бум и недостаток этого материала. Однако жизнь, а точнее экономика и политика, внесла свои коррективы
Как и ожидалось, исходя из традиционной сезонной динамики, средняя по Беларуси зарплата в ноябре 2019-го упала с прошлого месяца, составив Br1113,1 — начисленная до уплаты налогов. Исторически рекордной остается июльская, размером Br1128,5. Обновление максимума будет в следующем месяце, в декабре.
Це все "звенья одной цепи". Дивно що ви цього не розумієте. Путін почав реальну війну проти Білорусі. Лукашенко просто "средство" досягнення цілі. А ціль Путіна одна - залишитись при владі шляхом інтеграції з Білоруссю і створення "наддержавних" органів, які він і очолить.