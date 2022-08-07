14 жовтня в Україні офіційно запрацював стримінговий сервіс HBO Max від Warner Bros. Discovery.
Дивися повний текст
В Україні офіційно запустили стримінговий сервіс HBO Max (тарифи)
Додано: П'ят 17 жов, 2025 00:22
Пропонуємо до обговорення:
Повівся я на це чудо,замість заявлених 1080p, не має навіть 240,і розфукусоване зображення.Нетфлікс ,пробач,що зрадив із цими пройдисвітами .Самі ж відвертають до піратства
