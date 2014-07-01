|
|
Беларусь
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Суб 04 січ, 2020 00:12
І взагалі ситуація некоректно описана в цій статті.
Істинна причина:
нефть перестала идти не из-за того, что российские компании в принципе отказались ее продавать, а потому что белорусские НПЗ отказались ее покупать по тем ценам, которые в условиях налогового маневра стали реальностью.
Підвищення ціни нафти пов'язане з "налоговим маневром" який виконує Росія, і який до Білорусі не має прямого відношення.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 1901
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 233 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 січ, 2020 08:17
andrijk777 написав: maksimus silvestris написав:
ничего не будет
andrijk777 написав:
.
Цікаво що з Лукашенко буде дальше?
Це все "звенья одной цепи". Дивно що ви цього не розумієте.
Путін почав реальну війну проти Білорусі. Лукашенко просто "средство" досягнення цілі. А ціль Путіна одна - залишитись при владі шляхом інтеграції з Білоруссю і створення "наддержавних" органів, які він і очолить.
дзякуй, что просветили
а то я 40 лет живу в Беларуси и ничога не разумею
)))
-
maksimus silvestris
-
-
- Повідомлень: 290
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор