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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 00:12

  maksimus silvestris написав:Расія спыніла пастаўкі нафты на беларускія НПЗ

https://euroradio.fm/rasiya-spynila-pas ... uskiya-npz

І взагалі ситуація некоректно описана в цій статті.
Істинна причина:
нефть перестала идти не из-за того, что российские компании в принципе отказались ее продавать, а потому что белорусские НПЗ отказались ее покупать по тем ценам, которые в условиях налогового маневра стали реальностью.

Підвищення ціни нафти пов'язане з "налоговим маневром" який виконує Росія, і який до Білорусі не має прямого відношення.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 08:17

  andrijk777 написав:
  maksimus silvestris написав:
  andrijk777 написав:.
Цікаво що з Лукашенко буде дальше?

ничего не будет

  maksimus silvestris написав:Расія спыніла пастаўкі нафты на беларускія НПЗ
https://euroradio.fm/rasiya-spynila-pas ... uskiya-npz

Це все "звенья одной цепи". Дивно що ви цього не розумієте.
Путін почав реальну війну проти Білорусі. Лукашенко просто "средство" досягнення цілі. А ціль Путіна одна - залишитись при владі шляхом інтеграції з Білоруссю і створення "наддержавних" органів, які він і очолить.


дзякуй, что просветили
а то я 40 лет живу в Беларуси и ничога не разумею
)))
maksimus silvestris
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