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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 00:12

  maksimus silvestris написав:Расія спыніла пастаўкі нафты на беларускія НПЗ

https://euroradio.fm/rasiya-spynila-pas ... uskiya-npz

І взагалі ситуація некоректно описана в цій статті.
Істинна причина:
нефть перестала идти не из-за того, что российские компании в принципе отказались ее продавать, а потому что белорусские НПЗ отказались ее покупать по тем ценам, которые в условиях налогового маневра стали реальностью.

Підвищення ціни нафти пов'язане з "налоговим маневром" який виконує Росія, і який до Білорусі не має прямого відношення.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 08:17

  andrijk777 написав:
  maksimus silvestris написав:
  andrijk777 написав:.
Цікаво що з Лукашенко буде дальше?

ничего не будет

  maksimus silvestris написав:Расія спыніла пастаўкі нафты на беларускія НПЗ
https://euroradio.fm/rasiya-spynila-pas ... uskiya-npz

Це все "звенья одной цепи". Дивно що ви цього не розумієте.
Путін почав реальну війну проти Білорусі. Лукашенко просто "средство" досягнення цілі. А ціль Путіна одна - залишитись при владі шляхом інтеграції з Білоруссю і створення "наддержавних" органів, які він і очолить.


дзякуй, что просветили
а то я 40 лет живу в Беларуси и ничога не разумею
)))
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:15

Re: Беларусь

  maksimus silvestris написав:а то я 40 лет живу в Беларуси и ничога не разумею

Ну і скільки % у ВАс за путін прийди?
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 08:54

  Квесторе_поверніться написав:
  maksimus silvestris написав:а то я 40 лет живу в Беларуси и ничога не разумею

Ну і скільки % у ВАс за путін прийди?


меньше, чем у вас
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:37

  maksimus silvestris написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  maksimus silvestris написав:а то я 40 лет живу в Беларуси и ничога не разумею

Ну і скільки % у ВАс за путін прийди?


меньше, чем у вас

Да ладно, менше.... :D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... D1%96_1995
Про надання російській мові статусу державної поруч з білоруською;
«За» проголосували 83,3% виборців, «проти» — 12,7%.
Про підтримку дій президента, спрямованих на економічну інтеграцію з Російською Федерацією;
«За» проголосували 83,3% виборців, «проти» — 12,5%.

В Україні такі цифри просто нереальні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:11

andrijk777
Дай Бог! Бо епоха "какая разница" трішки лякає!
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:14

  andrijk777 написав:
  maksimus silvestris написав:меньше, чем у вас

Да ладно, менше.... :D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... D1%96_1995
Про надання російській мові статусу державної поруч з білоруською;
«За» проголосували 83,3% виборців, «проти» — 12,7%.
Про підтримку дій президента, спрямованих на економічну інтеграцію з Російською Федерацією;
«За» проголосували 83,3% виборців, «проти» — 12,5%.

В Україні такі цифри просто нереальні.


это было, кажется, лет 25 назад
кроме того, у нас все знают цену таким цифрам
а вот вы не знаете что тогда у нас происходило.

и главное - не подменяте понятия - у вас был вопрос другой.
до чего ваш вопрос к тем процентам что вы привели?
кстати, до 2014-го процент "запутинприди" у нас был больше, чем сейчас
и еще - сравните процент населения (по переписи), которые назвали (считают) себя русскими - вы многое поймёте
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 09:22

  maksimus silvestris написав:кроме того, у нас все знают цену таким цифрам

25 років тому диктаторського режиму в Білорусії не було і цим цифрам на 100% можна довіряти.
Якщо коротко, я навів факти а ви власну думку. Ну ок.
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