І взагалі ситуація некоректно описана в цій статті. Істинна причина:
нефть перестала идти не из-за того, что российские компании в принципе отказались ее продавать, а потому что белорусские НПЗ отказались ее покупать по тем ценам, которые в условиях налогового маневра стали реальностью.
Підвищення ціни нафти пов'язане з "налоговим маневром" який виконує Росія, і який до Білорусі не має прямого відношення.
Це все "звенья одной цепи". Дивно що ви цього не розумієте. Путін почав реальну війну проти Білорусі. Лукашенко просто "средство" досягнення цілі. А ціль Путіна одна - залишитись при владі шляхом інтеграції з Білоруссю і створення "наддержавних" органів, які він і очолить.
дзякуй, что просветили а то я 40 лет живу в Беларуси и ничога не разумею )))
maksimus silvestris написав:а то я 40 лет живу в Беларуси и ничога не разумею
Ну і скільки % у ВАс за путін прийди?
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Про надання російській мові статусу державної поруч з білоруською; «За» проголосували 83,3% виборців, «проти» — 12,7%. Про підтримку дій президента, спрямованих на економічну інтеграцію з Російською Федерацією; «За» проголосували 83,3% виборців, «проти» — 12,5%.
Про надання російській мові статусу державної поруч з білоруською; «За» проголосували 83,3% виборців, «проти» — 12,7%. Про підтримку дій президента, спрямованих на економічну інтеграцію з Російською Федерацією; «За» проголосували 83,3% виборців, «проти» — 12,5%.
В Україні такі цифри просто нереальні.
это было, кажется, лет 25 назад кроме того, у нас все знают цену таким цифрам а вот вы не знаете что тогда у нас происходило.
и главное - не подменяте понятия - у вас был вопрос другой. до чего ваш вопрос к тем процентам что вы привели? кстати, до 2014-го процент "запутинприди" у нас был больше, чем сейчас и еще - сравните процент населения (по переписи), которые назвали (считают) себя русскими - вы многое поймёте
maksimus silvestris написав:кроме того, у нас все знают цену таким цифрам
25 років тому диктаторського режиму в Білорусії не було і цим цифрам на 100% можна довіряти. Якщо коротко, я навів факти а ви власну думку. Ну ок. П.С. Насправді це питання не має великого значення, тому що "населення" ніхто питати не буде, особливо в Білорусії. Просто заділа фраза "меньше, чем у вас".
andrijk777 написав:25 років тому диктаторського режиму в Білорусії не було і цим цифрам на 100% можна довіряти. Якщо коротко, я навів факти а ви власну думку. Ну ок. П.С. Насправді це питання не має великого значення, тому що "населення" ніхто питати не буде, особливо в Білорусії. Просто заділа фраза "меньше, чем у вас".
"рехферендум" прошёл в 1996-м диктатура окончательно оформилась в 1995-м до рехферендума был силовой разгон Парламента (антилукашистской его части) спецназом с этого момента - на всех ключевых (а реально - просто на всех) постах - свои люди с этого же момента всё цифры в стране - фейк кроме реального курса доллара и зарплат в долларах ))) а насчёт процента "путин приди" еще раз - у нас процент меньший, чем у вас но и процент тех, кто готов с оружием защищать страну, у нас тоже меньше, чем у вас
andrijk777 написав:25 років тому диктаторського режиму в Білорусії не було і цим цифрам на 100% можна довіряти. Якщо коротко, я навів факти а ви власну думку. Ну ок. П.С. Насправді це питання не має великого значення, тому що "населення" ніхто питати не буде, особливо в Білорусії. Просто заділа фраза "меньше, чем у вас".
"рехферендум" прошёл в 1996-м диктатура окончательно оформилась в 1995-м до рехферендума был силовой разгон Парламента (антилукашистской его части) спецназом с этого момента - на всех ключевых (а реально - просто на всех) постах - свои люди с этого же момента всё цифры в стране - фейк кроме реального курса доллара и зарплат в долларах ))) а насчёт процента "путин приди" еще раз - у нас процент меньший, чем у вас но и процент тех, кто готов с оружием защищать страну, у нас тоже меньше, чем у вас
Референдум пройшов в травні 1995. "силовой разгон Парламента" ви називаєте видворення з приміщення Ради 14 депутатів(14 з 360, тобто 3,9% від усіх), які об"явили голодування і залишились в приміщенні на ніч. Звичайно дії президента(тоді, в квітні 1995) не є законні, але вам не здається що блокування парламенту 14 депутатами(3,9% від усіх) також не є законною дією. І ніяких "своїх людей на УСІХ ключових постах" у Лукашенка в травні 1995 не було, не фантазуйте. Зокрема голова Центральної виборчої комісії точно не був його людиною. Вибачте, але у вас упереджений(суб'єктивний) погляд на події.