andrijk777
ну ок, в 95-м
в 96-м был другой рефер.
через 5 лет после распада СССР на фоне экономич неурядиц и гиперинфляции белорусы ностальгировали по стабильному СССР, ок.
а украинцы через 20 лет после СССР выбрали Януковича
в 2014-м без единого выстрела отдали Крым
а сейчас выбрали тупого малороса, оскорблявшего вашу страну, называя её проституткой
кстати, я (и далеко не только я) заметил, что из укрнета как-то исчезла совсем "Слава Украине!"
так что я бы на вашем месте лишний раз промолчал бы.