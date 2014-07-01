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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:40

andrijk777
ну ок, в 95-м
в 96-м был другой рефер.
через 5 лет после распада СССР на фоне экономич неурядиц и гиперинфляции белорусы ностальгировали по стабильному СССР, ок.
а украинцы через 20 лет после СССР выбрали Януковича
в 2014-м без единого выстрела отдали Крым
а сейчас выбрали тупого малороса, оскорблявшего вашу страну, называя её проституткой

кстати, я (и далеко не только я) заметил, что из укрнета как-то исчезла совсем "Слава Украине!"

так что я бы на вашем месте лишний раз промолчал бы.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:17

Re: Беларусь

Просьба Андрейке перенести обсуждение политики соседней страны куда то в другое место.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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