А до чого тут "Путин прийди" до цих фактів?
maksimus silvestris написав:
а украинцы через 20 лет после СССР выбрали Януковича
Тому що сильно розчарувались в Ющенку. В українців взагалі є така риса - вони постійно незадоволені владою. На відміну від росіян, наприклад. Не знаю, на рахунок білорусів. Це прослідковується на протязі всієї історії України.
maksimus silvestris написав:
в 2014-м без единого выстрела отдали Крым
Да ладно, не пишіть дурниць. Крим Україна не віддала. В неї його забрали, силою. А "выстрелов" не було, тому що президент втік, Рада була недієва а Росія гарно підготувалась. І звичайно в Криму "Путін прийди" мало величезну підтримку, я це не заперечую.
maksimus silvestris написав:
а сейчас выбрали тупого малороса, оскорблявшего вашу страну, называя её проституткой
Точно та сама причина - постійна незадоволеність владою. + неадекватна оцінка Зеленського. Він ж шоумен - зумів завоювати симпатії виборців.
Р.С. Взагалі цікаво це чути від білоруса, де чесно вибирали президента тільки 1 раз.
Так, у нас вибирали і зека і олігарха і шоумена, але що поробиш, кращих не знайшлося, на жаль. Але КОГО виберуть в Білорусії у випадку чесних виборів?
У вас все "зачищено". Ми цей шлях пройшли(проходимо). У вас ще все попереду.