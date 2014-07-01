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Беларусь
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:40
andrijk777
ну ок, в 95-м
в 96-м был другой рефер.
через 5 лет после распада СССР на фоне экономич неурядиц и гиперинфляции белорусы ностальгировали по стабильному СССР, ок.
а украинцы через 20 лет после СССР выбрали Януковича
в 2014-м без единого выстрела отдали Крым
а сейчас выбрали тупого малороса, оскорблявшего вашу страну, называя её проституткой
кстати, я (и далеко не только я) заметил, что из укрнета как-то исчезла совсем "Слава Украине!"
так что я бы на вашем месте лишний раз промолчал бы.
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maksimus silvestris
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:17
Просьба Андрейке перенести обсуждение политики соседней страны куда то в другое место.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 18 січ, 2020 03:15
А до чого тут "Путин прийди" до цих фактів?
maksimus silvestris написав:
а украинцы через 20 лет после СССР выбрали Януковича
Тому що сильно розчарувались в Ющенку. В українців взагалі є така риса - вони постійно незадоволені владою. На відміну від росіян, наприклад. Не знаю, на рахунок білорусів. Це прослідковується на протязі всієї історії України.
maksimus silvestris написав:
в 2014-м без единого выстрела отдали Крым
Да ладно, не пишіть дурниць. Крим Україна не віддала. В неї його забрали, силою. А "выстрелов" не було, тому що президент втік, Рада була недієва а Росія гарно підготувалась. І звичайно в Криму "Путін прийди" мало величезну підтримку, я це не заперечую.
maksimus silvestris написав:
а сейчас выбрали тупого малороса, оскорблявшего вашу страну, называя её проституткой
Точно та сама причина - постійна незадоволеність владою. + неадекватна оцінка Зеленського. Він ж шоумен - зумів завоювати симпатії виборців.
Р.С. Взагалі цікаво це чути від білоруса, де чесно вибирали президента тільки 1 раз.
Так, у нас вибирали і зека і олігарха і шоумена, але що поробиш, кращих не знайшлося, на жаль. Але КОГО виберуть в Білорусії у випадку чесних виборів?
У вас все "зачищено". Ми цей шлях пройшли(проходимо). У вас ще все попереду.
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andrijk777
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Додано: Суб 18 січ, 2020 08:24
andrijk777 Ми цей шлях пройшли(проходимо).
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Вот именно, что ещё не прошли, и ещё долго не пройдёте.
Если в РБ выбора нет, потому что всё зачищено, то в Украине выбора нет, потому что на выбор исключительно креатуры коррупционно-воровского олигархата, раскручиваемые их ТВ.
Ситуация разная, результат - один.
И да, Крым именно вы сдали, не прикрывайтесь отсутствием власти или не такой новой властью. Речь шла об обществе. Украинское общество не встало на недопущение захвата Крыма.
Зато встала часть общества, которую вы назвали "путинприди". Конечно, при поддержке с востока. Но вот именно этого в Беларуси не стоит ожидать. Именно по той причине, что я изначально и сказал - потому что такой массы "путинприди", как у вас, у нас нет. Общество у нас не радикализовано.
На этом всё.
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maksimus silvestris
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Додано: Суб 18 січ, 2020 14:43
maksimus silvestris написав:
Ситуация разная, результат - один.
Результат не один - результат діаметрально різний.
У нас президенти міняються і є надія що прийде нормальний, а у вас кінця-краю диктатури не видно.
І ще: Росія спонсорує Білорусь на мільярди доларів вже на протязі десятиліть. На халяву газ, нафта, відкритий ринок для товарів.
А на Україну постійна агресія з їх боку. Нафта і газ по цінах вище світових, закриття свого ринку, побудова газопроводів в обхід і т.д.
Це колись закінчиться, ось тоді і поговоримо.
Р.С. І дуже смішно читати фантазії Лукашенка про альтернативних постачальників нафти.
Білорусь ЕКСПОРТУЄ нафту(6 млн. тонн) російську. Плюс експортує УСЮ свою нафту (1-2 млн.тонн). Тобто Лукашенко буде імпортувати і експортувати нафту одночасно і "заробляти на маржі"? Взагалі народ за лохів має.
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Додано: Нед 19 січ, 2020 23:23
maksimus silvestris написав:
Если в РБ выбора нет, потому что всё зачищено, то в Украине выбора нет, потому что на выбор исключительно креатуры коррупционно-воровского олигархата, раскручиваемые их ТВ.
Ситуация разная, результат - один.
Ви точно з Білорусії?!
Надто тонко та справедливо відчуваєте багато речей в Україні (не тільки в даному повідомленні)!!!
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Додано: Чет 23 січ, 2020 15:53
Економіка Білорусі на перше місце виходить.
Супостат пу хоче задушити Лукашенка економічно.
Давайте результати економічної війни пу з Бацькою.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 16:01
maksimus silvestris написав:
Зато встала часть общества, которую вы назвали "путинприди". Конечно, при поддержке с востока. Но вот именно этого в Беларуси не стоит ожидать. Именно по той причине, что я изначально и сказал - потому что такой массы "путинприди", как у вас, у нас нет. Общество у нас не радикализовано.
Як тільки доведеться платити за все, як українцям, при 1,5 -ому падінні доходів, то ще й не таке заспівають.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:06
lapay
Чекати вже недовго. Путін взявся за Білорусь серйозно. Цього року вибори в Лукашенки, а Путін любить наносити удар, коли країна(влада) слабка.
У них немає контракту ні по газу, ні по нафті, ні по транзиту.
*Лука купив жменю нафти в Норвегії і по деяких розрахунках ця нафта(з доставкою) виявилась в 1,5 дорожча від російської.
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andrijk777
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