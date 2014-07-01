Инфографика, цифры, динамика
Национальный банк Беларуси предоставил информацию об объеме средств физических лиц на срочных депозитах в национальной валюте в банковской системе на конец января 2020-го
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Сер 19 лют, 2020 08:42
Какую сумму денег держат белорусы на срочных вкладах в национальной валюте
Инфографика, цифры, динамика
Додано: П'ят 21 лют, 2020 07:04
На какие депозиты белорусы больше всего несли деньги в начале года и что будет дальше?
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