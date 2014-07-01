Беларусь
+ Додати тему
Відповісти на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Сер 19 лют, 2020 09:42
Какую сумму денег держат белорусы на срочных вкладах в национальной валюте
Инфографика, цифры, динамика
https://infobank.by/infolinebigview/kak ... fografika/ Национальный банк Беларуси предоставил информацию об объеме средств физических лиц на срочных депозитах в национальной валюте в банковской системе на конец января 2020-го
maksimus silvestris
Повідомлень: 308
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 15 раз.
Профіль
Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:04
На какие депозиты белорусы больше всего несли деньги в начале года и что будет дальше? https://infobank.by/infolinebigview/na- ... t-daljshe/
диаграммы
maksimus silvestris
Повідомлень: 308
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 15 раз.
Профіль
Додано: Вів 25 лют, 2020 11:29
Какой способ хранения денег набирает популярность у белорусов в последние годы https://infobank.by/infolinebigview/kak ... dnie-gody/
диаграммы
maksimus silvestris
Повідомлень: 308
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 15 раз.
Профіль
Додано: П'ят 28 лют, 2020 09:05
Какие сейчас долларовые зарплаты в Беларуси, и какими они будут в 2020 году https://infobank.by/infolinebigview/kak ... 2020-godu/
диаграммы
maksimus silvestris
Повідомлень: 308
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 15 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 бер, 2020 23:01
maksimus silvestris
Повідомлень: 308
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 15 раз.
Профіль
Додано: Пон 02 бер, 2020 14:24
Как изменились доходы белорусов в рублях и долларах, и чего теперь можно купить больше? https://infobank.by/infolinebigview/kak ... j-boljshe/
диаграммы
maksimus silvestris
Повідомлень: 308
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 15 раз.
Профіль
Додано: Сер 04 бер, 2020 12:48
В начале года у белорусов упало желание брать кредиты. Что случилось? https://infobank.by/infolinebigview/v-n ... luchilosj/ Статистика Нацбанка показала, что в январе 2020-го произошло существенное сокращение кредитования физических лиц: в этом месяце новых кредитов населению выдано на сумму 818 млн BYN — на 25%, или более чем на 270 млн, меньше, чем в декабре 2019-го. Падение объема новых кредитов физлицам в январе — обычное сезонное явление, но такого сильного падения еще не было.
maksimus silvestris
Повідомлень: 308
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 15 раз.
Профіль
Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:55
Отзывной или безотзывной — вот в чем вопрос. Какой вид вклада выбирают белорусы? https://infobank.by/infolinebigview/otz ... -belorusy/ Срочные депозиты физических лиц в Беларуси с 2016 года разделены на отзывные и безотзывные. И с тех пор к дилемме выбора валюты депозита для хранения и приумножения личных сбережений — в белорусских рублях или в иностранной валюте, добавилась дилемма выбора типа депозита — отзывной или безотзывной?
maksimus silvestris
Повідомлень: 308
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 15 раз.
Профіль
Додано: Чет 18 чер, 2020 01:41
Ситуація в Білорусії. Хто думає що в Білорусії рай можна з 34хв. дивитись.
andrijk777
Повідомлень: 2247
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор