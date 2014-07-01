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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 09:42

Какую сумму денег держат белорусы на срочных вкладах в национальной валюте

Инфографика, цифры, динамика

https://infobank.by/infolinebigview/kak ... fografika/

Национальный банк Беларуси предоставил информацию об объеме средств физических лиц на срочных депозитах в национальной валюте в банковской системе на конец января 2020-го
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:04

На какие депозиты белорусы больше всего несли деньги в начале года и что будет дальше?

https://infobank.by/infolinebigview/na- ... t-daljshe/

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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:29

Какой способ хранения денег набирает популярность у белорусов в последние годы

https://infobank.by/infolinebigview/kak ... dnie-gody/

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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 09:05

Какие сейчас долларовые зарплаты в Беларуси, и какими они будут в 2020 году

https://infobank.by/infolinebigview/kak ... 2020-godu/

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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 23:01

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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 14:24

Как изменились доходы белорусов в рублях и долларах, и чего теперь можно купить больше?

https://infobank.by/infolinebigview/kak ... j-boljshe/

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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 12:48

В начале года у белорусов упало желание брать кредиты. Что случилось?

https://infobank.by/infolinebigview/v-n ... luchilosj/

Статистика Нацбанка показала, что в январе 2020-го произошло существенное сокращение кредитования физических лиц: в этом месяце новых кредитов населению выдано на сумму 818 млн BYN — на 25%, или более чем на 270 млн, меньше, чем в декабре 2019-го.
Падение объема новых кредитов физлицам в январе — обычное сезонное явление, но такого сильного падения еще не было.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:55

Отзывной или безотзывной — вот в чем вопрос. Какой вид вклада выбирают белорусы?

https://infobank.by/infolinebigview/otz ... -belorusy/

Срочные депозиты физических лиц в Беларуси с 2016 года разделены на отзывные и безотзывные. И с тех пор к дилемме выбора валюты депозита для хранения и приумножения личных сбережений — в белорусских рублях или в иностранной валюте, добавилась дилемма выбора типа депозита — отзывной или безотзывной?
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 01:41


Ситуація в Білорусії.
Хто думає що в Білорусії рай можна з 34хв. дивитись.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:37

Серьезно изменились объем и структура депозитов физлиц. Как и почему? Инфографика

https://infobank.by/infolinebigview/ser ... fografika/
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