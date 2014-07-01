Население традиционно ведет «бухучет» собственных доходов, денежных накоплений и учитывают финансовый эквивалент большинства материальных активов в долларовом эквиваленте. Поэтому выбор банковского депозита — в национальной или иностранной валюте – часто происходит с учетом его долларовой доходности и риска курсовых потерь.
andrijk777 написав:... Але в будь-якому разі в Росії реально високі зарплати у порівнянні з Україною/Білоруссю.
а ціни на харчі, послуги, нерухомість та інше ?
А ціни по-моєму сильно не відрізняються. Максимум 10-15%. Нерухомість і послуги - мають пряму залежність від зарплат. Харчі - по-моєму в Україні ціни нижчі у порівнянні з Білорусією/Росією. Під Росією я маю на увазі щось типу Рязані/Ростов-на-Дону, а не Москву чи Сибір.