Беларусь
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Вів 14 лип, 2020 08:16
Какой курс доллара нужен белорусским вкладчикам? https://infobank.by/infolinebigview/kak ... ladchikam/
диаграммы
Какие же вклады — в национальной или в иностранной валюте — более выгодны в этом году, и какой итоговый, в конце июля, курс доллара станет точкой безубыточности депозитов?
maksimus silvestris
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Додано: Вів 21 лип, 2020 11:30
В банковской системе Беларуси прозвонил еще один «звоночек» https://infobank.by/infolinebigview/v-b ... zvonochek/
maksimus silvestris
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Додано: Сер 22 лип, 2020 12:12
В Беларуси ожидается валютная паника Выдержит ли курс? https://infobank.by/infolinebigview/vyd ... ya-panika/
В Беларуси каждая кризисная ситуация в экономике или финансовой сфере сопровождается резким увеличением спроса на иностранную валюту со стороны населения. Во время этого «бегства в валюту», особенно панического, белорусы способны в кратчайшие сроки создать спрос на иностранную валюту, сравнимый со спросом всей экономики страны.
диаграииы
maksimus silvestris
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:17
Хватит ли валюты в Беларуси, если начнется паника?
а всё к тому идет
https://infobank.by/infolinebigview/xva ... ya-panika/
диаграммы
напоминание от ситуации в Украине в 2014-15 годах.
maksimus silvestris
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