диаграммы
Какие же вклады — в национальной или в иностранной валюте — более выгодны в этом году, и какой итоговый, в конце июля, курс доллара станет точкой безубыточности депозитов?
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Вів 14 лип, 2020 08:16
Какой курс доллара нужен белорусским вкладчикам?
диаграммы
Додано: Вів 21 лип, 2020 11:30
В банковской системе Беларуси прозвонил еще один «звоночек»
Додано: Сер 22 лип, 2020 12:12
В Беларуси ожидается валютная паника Выдержит ли курс?
диаграииы
Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:17
Хватит ли валюты в Беларуси, если начнется паника?
а всё к тому идет
диаграммы
напоминание от ситуации в Украине в 2014-15 годах.
Додано: Вів 28 лип, 2020 12:08
Кем в Беларуси надо работать, чтобы хорошо зарабатывать?
средние зарплаты в стране по видам деятельности
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