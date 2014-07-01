RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Беларусь

Беларусь
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 63646566
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 08:16

Какой курс доллара нужен белорусским вкладчикам?

https://infobank.by/infolinebigview/kak ... ladchikam/
диаграммы

Какие же вклады — в национальной или в иностранной валюте — более выгодны в этом году, и какой итоговый, в конце июля, курс доллара станет точкой безубыточности депозитов?
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 330
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:30

В банковской системе Беларуси прозвонил еще один «звоночек»

https://infobank.by/infolinebigview/v-b ... zvonochek/
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 330
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 12:12

В Беларуси ожидается валютная паника Выдержит ли курс?

https://infobank.by/infolinebigview/vyd ... ya-panika/

В Беларуси каждая кризисная ситуация в экономике или финансовой сфере сопровождается резким увеличением спроса на иностранную валюту со стороны населения. Во время этого «бегства в валюту», особенно панического, белорусы способны в кратчайшие сроки создать спрос на иностранную валюту, сравнимый со спросом всей экономики страны.

диаграииы
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 330
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:17

Хватит ли валюты в Беларуси, если начнется паника?

а всё к тому идет

https://infobank.by/infolinebigview/xva ... ya-panika/

диаграммы

напоминание от ситуации в Украине в 2014-15 годах.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 330
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 12:08

Кем в Беларуси надо работать, чтобы хорошо зарабатывать?

какие зарплаты в стране в различных сферах деятельности - сравнение

https://infobank.by/infolinebigview/kem ... abatyvatj/
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 330
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 16:03

Что происходит в Беларуси

https://susviet.world/chto-proiskhodit- ... prosnulas/

Этот текст адресован беларусам, которые живут за пределами родины, но сохранили интерес к происходящему здесь, а также всем, кто читает на русском, и любопытствует, что же там происходит в Беларуси.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 330
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 12:46

Где надо жить в Беларуси, чтобы хорошо зарабатывать?

какие зарплаты в стране в различных регионах (по областям, городам и районам) - сравнение

https://infobank.by/infolinebigview/gde ... abatyvatj/
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 330
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:21

Рынок легковых автомобилей в Беларуси

https://infobank.by/infolinebigview/kak ... lya-geely/

объем, сумма и средняя цена импорта, экспорта и производства авто в Беларуси

диаграммы
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 330
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 63646566
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: maksimus silvestris і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Беларусь и Казахстан отказались поддержать Россию против Укр
ТупУм » Вів 01 лип, 2014 14:39
0 5167
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2014 14:39
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88252)
31.07.2020 10:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.