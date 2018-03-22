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Облигации 1982 года

Облигации 1982 года
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Пон 06 лис, 2017 17:14

Здравствуйте. Продам облигацыи 82 года номиналом 50 рублей. 40 штук.
anastasiyailina92
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 13:04

кто почем продает облигации 82?

кто почем продает облигации 82?
rentier888
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 16:21

  rentier888 написав:кто почем продает облигации 82?

А зачем они Вам?

ЗЫ. Дома где-то валяется целая пачка. Думал макулатура, а тут даже кто-то их якобы покупает. Зачем? Реально интересно.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 13:31

Dimar читал статью в инете, что якобы будут выплачивать, но кто когда, никто нечего не знает. через знакомых один скупает по 3-5 грн. говорит на коллекцию
rentier888
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 11:49

Продам облигации на сумму 50 руб 1982р

  Словен написав:Купим облигации госзайма 1982 года. Много. С предложениями пишите в ЛС.
misha_haos2189
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 17:28

Облигации

Продам Облигаци
1982 года
188 шт. номиналом 50 рублей
2 шт. номиналом 100 рублей
Rozental
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 14:02

Облигации

  Словен написав:Купим облигации госзайма 1982 года. Много. С предложениями пишите в ЛС.

0501089320
Rozental
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 15:37

Re: Облигации 1982 года

0501089320
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 10:16

еще скупаете?
viktor03011986
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