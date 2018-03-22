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Облигации 1982 года
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 06 лис, 2017 17:14
Здравствуйте. Продам облигацыи 82 года номиналом 50 рублей. 40 штук.
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anastasiyailina92
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Додано: Сер 31 січ, 2018 13:04
кто почем продает облигации 82?
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rentier888
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Додано: Чет 01 лют, 2018 16:21
rentier888 написав:
кто почем продает облигации 82?
А зачем они Вам?
ЗЫ. Дома где-то валяется целая пачка. Думал макулатура, а тут даже кто-то их якобы покупает. Зачем? Реально интересно.
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Dimar
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Додано: Пон 05 лют, 2018 13:31
Dimar читал статью в инете, что якобы будут выплачивать, но кто когда, никто нечего не знает. через знакомых один скупает по 3-5 грн. говорит на коллекцию
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rentier888
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Додано: Вів 27 лют, 2018 17:28
Продам Облигаци
1982 года
188 шт. номиналом 50 рублей
2 шт. номиналом 100 рублей
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Rozental
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Додано: Нед 11 бер, 2018 14:02
Словен написав:
Купим облигации госзайма 1982 года. Много. С предложениями пишите в ЛС.
0501089320
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Rozental
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Додано: Нед 11 бер, 2018 15:37
0501089320
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Rozental
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Додано: Пон 26 бер, 2018 10:16
еще скупаете?
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viktor03011986
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