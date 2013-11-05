Банк Траст - БАНКРОТ?

Додано: Пон 11 чер, 2018 16:22

Квесторе_поверніться



вы же вроде уже тут давно ... нет нет и еще раз нет ...



акция от минфина не имеет никакого отношения к депозиту вообще - ее проводлит минфин и банк как бы вообще не при делах.



а даже если имеет банк к этому отношение - это публичные, а не индивидуальные условия доступные всем желающим, а не только одному квестору-поверниться - где вы узрели тут ну хоть какой-то ну хоть микроскопический намек на индусловия - ими тут даже не пахнет.

любой вклад для



пенсионеров

хромых

косых

рыжих

даже для рожденных 17 июня 1947 г. в 17:00 после дождя не смотря на то что такой может быть один человек на планете - не является индивидуальным, т.ке. он под него попал по критериям соответствия, а не по ИНН.

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