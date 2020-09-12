RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Дешевая недвижимость 30 000
$ когда и что лучше брать?

Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2015 15:41

  Прохожий написав:
  Прохожий написав:
  Унуноктий написав:подождите пару неделб ещё

жду...

...жду жду...всматриваюсь в портреты в надежде что хоть намекнут когда уже этот проклятый доллар обвалится "вцелом" а они в ответ только загадочно улыбаются...
:roll:

"уж полночь пробила а Германа все нет"(с)...

Ежели судить по "Герману" то откат должен быть :wink:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23134
З нами з: 06.08.11
Подякував: 157 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2015 20:38

  Прохожий написав:
  Прохожий написав:
  Унуноктий написав:подождите пару неделб ещё

жду...

...жду жду...всматриваюсь в портреты в надежде что хоть намекнут когда уже этот проклятый доллар обвалится "вцелом" а они в ответ только загадочно улыбаются...
:roll:

"уж полночь пробила а Германа все нет"(с)...

Да хрен он обвалиться,уже 15 лет предсказывают крах Америки а его все не да нет.
Может когда то и обвалиться,если только мировые элиты между собой договорятся а нам про это никто не скажет.Так что расслабтесь. Лучше не в гривни перескакивайте а в золото,это надежней всего.
Василий Теркин
 
Повідомлень: 5
З нами з: 28.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2015 22:04

Re: Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать?

Василий Теркин написав:
  Прохожий написав:
  Прохожий написав:[quote="2727637:Унуноктий"]подождите пару неделб ещё

жду...

...жду жду...всматриваюсь в портреты в надежде что хоть намекнут когда уже этот проклятый доллар обвалится "вцелом" а они в ответ только загадочно улыбаются...
:roll:

"уж полночь пробила а Германа все нет"(с)...

Да хрен он обвалиться,уже 15 лет предсказывают крах Америки а его все не да нет.
Может когда то и обвалиться,если только мировые элиты между собой договорятся а нам про это никто не скажет.Так что расслабтесь. Лучше не в гривни перескакивайте а в золото,это надежней всего.[/quote]
Что в золоте надежного? Бесполезная побрякушка.
John Maynard Keynes
 
Заблокований
Повідомлень: 170
З нами з: 01.12.14
Подякував: 70 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2015 22:19

  John Maynard Keynes написав:
Василий Теркин написав:Да хрен он обвалиться,уже 15 лет предсказывают крах Америки а его все не да нет.
Может когда то и обвалиться,если только мировые элиты между собой договорятся а нам про это никто не скажет.Так что расслабтесь. Лучше не в гривни перескакивайте а в золото,это надежней всего.

Что в золоте надежного? Бесполезная побрякушка.


Бугага ,.хороший совет.,золото-спекулятивнй актив,сильно потерявший свою енность сейас,а если оно вниз на 700,деньог хватит? :D
fara
 
Заблокований
Повідомлень: 32
З нами з: 01.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 11:48

Re: Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать?

Мы думали в связи с карантином жилье будет дешеветь. Ведь многие орендосъемщики отказались платить, съехали. но как то не дешевеет.
m_onatsko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 13.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10111213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 5225, 5226, 5227
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
52265 6353270
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 13:08
Damien
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
476 204899
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 12:14
lukaivanov33
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1910, 1911, 1912
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19117 3167734
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 10:51
hume

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25563)
13.09.2020 13:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.