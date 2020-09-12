Ежели судить по "Герману" то откат должен быть
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 лют, 2015 15:41
Ежели судить по "Герману" то откат должен быть
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 02 бер, 2015 20:38
Да хрен он обвалиться,уже 15 лет предсказывают крах Америки а его все не да нет.
Может когда то и обвалиться,если только мировые элиты между собой договорятся а нам про это никто не скажет.Так что расслабтесь. Лучше не в гривни перескакивайте а в золото,это надежней всего.
Додано: Сер 04 бер, 2015 22:04
Re: Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать?
Да хрен он обвалиться,уже 15 лет предсказывают крах Америки а его все не да нет.
Может когда то и обвалиться,если только мировые элиты между собой договорятся а нам про это никто не скажет.Так что расслабтесь. Лучше не в гривни перескакивайте а в золото,это надежней всего.[/quote]
Что в золоте надежного? Бесполезная побрякушка.
Додано: Сер 04 бер, 2015 22:19
Бугага ,.хороший совет.,золото-спекулятивнй актив,сильно потерявший свою енность сейас,а если оно вниз на 700,деньог хватит?
Додано: Нед 13 вер, 2020 11:48
Re: Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать?
Мы думали в связи с карантином жилье будет дешеветь. Ведь многие орендосъемщики отказались платить, съехали. но как то не дешевеет.
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