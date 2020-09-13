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Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 лют, 2015 15:41
Прохожий написав: Прохожий написав: Унуноктий написав:
подождите пару неделб ещё
жду...
...жду жду...всматриваюсь в портреты в надежде что хоть намекнут когда уже этот проклятый доллар обвалится "вцелом" а они в ответ только загадочно улыбаются...
"уж полночь пробила а Германа все нет"(с)...
Ежели судить по "Герману" то откат должен быть
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Пон 02 бер, 2015 20:38
Прохожий написав: Прохожий написав: Унуноктий написав:
подождите пару неделб ещё
жду...
...жду жду...всматриваюсь в портреты в надежде что хоть намекнут когда уже этот проклятый доллар обвалится "вцелом" а они в ответ только загадочно улыбаются...
"уж полночь пробила а Германа все нет"(с)...
Да хрен он обвалиться,уже 15 лет предсказывают крах Америки а его все не да нет.
Может когда то и обвалиться,если только мировые элиты между собой договорятся а нам про это никто не скажет.Так что расслабтесь. Лучше не в гривни перескакивайте а в золото,это надежней всего.
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Василий Теркин
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Додано: Сер 04 бер, 2015 22:04
Василий Теркин написав: Прохожий написав: Прохожий написав:
[quote="2727637:Унуноктий"]подождите пару неделб ещё
жду...
...жду жду...всматриваюсь в портреты в надежде что хоть намекнут когда уже этот проклятый доллар обвалится "вцелом" а они в ответ только загадочно улыбаются...
"уж полночь пробила а Германа все нет"(с)...
Да хрен он обвалиться,уже 15 лет предсказывают крах Америки а его все не да нет.
Может когда то и обвалиться,если только мировые элиты между собой договорятся а нам про это никто не скажет.Так что расслабтесь. Лучше не в гривни перескакивайте а в золото,это надежней всего.[/quote]
Что в золоте надежного? Бесполезная побрякушка.
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John Maynard Keynes
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Додано: Сер 04 бер, 2015 22:19
John Maynard Keynes написав:
Василий Теркин написав:Да хрен он обвалиться,уже 15 лет предсказывают крах Америки а его все не да нет.
Может когда то и обвалиться,если только мировые элиты между собой договорятся а нам про это никто не скажет.Так что расслабтесь. Лучше не в гривни перескакивайте а в золото,это надежней всего.
Что в золоте надежного? Бесполезная побрякушка.
Бугага ,.хороший совет.,золото-спекулятивнй актив,сильно потерявший свою енность сейас,а если оно вниз на 700,деньог хватит?
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fara
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Додано: Нед 13 вер, 2020 11:48
Мы думали в связи с карантином жилье будет дешеветь. Ведь многие орендосъемщики отказались платить, съехали. но как то не дешевеет.
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m_onatsko
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Додано: Пон 14 вер, 2020 12:28
m_onatsko
Подешевело. По сравнению с забросом в конце 19-го заметно.
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di2gard
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