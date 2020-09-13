Ежели судить по "Герману" то откат должен быть
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 лют, 2015 15:41
Ежели судить по "Герману" то откат должен быть
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 02 бер, 2015 20:38
Да хрен он обвалиться,уже 15 лет предсказывают крах Америки а его все не да нет.
Может когда то и обвалиться,если только мировые элиты между собой договорятся а нам про это никто не скажет.Так что расслабтесь. Лучше не в гривни перескакивайте а в золото,это надежней всего.
Додано: Сер 04 бер, 2015 22:04
Re: Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать?
Да хрен он обвалиться,уже 15 лет предсказывают крах Америки а его все не да нет.
Может когда то и обвалиться,если только мировые элиты между собой договорятся а нам про это никто не скажет.Так что расслабтесь. Лучше не в гривни перескакивайте а в золото,это надежней всего.[/quote]
Что в золоте надежного? Бесполезная побрякушка.
Додано: Сер 04 бер, 2015 22:19
Бугага ,.хороший совет.,золото-спекулятивнй актив,сильно потерявший свою енность сейас,а если оно вниз на 700,деньог хватит?
Додано: Нед 13 вер, 2020 11:48
Re: Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать?
Мы думали в связи с карантином жилье будет дешеветь. Ведь многие орендосъемщики отказались платить, съехали. но как то не дешевеет.
Додано: Пон 14 вер, 2020 13:10
Почекайте.
Через 1-1.5 року від початку кризи - КРЖН подешевшає.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 26 вер, 2020 11:30
Інвестуй - не інвестуй, все одно получиш....)))
Та в грн тільки дорожчає!
Думаю, що і через рік, і через 2 - в гривні буде все одно ДОРОЖЧЕ!!!
Так що за гривню - то можна і вже брати бетон, а от в кого долари під грушею, то можна чекати..... з моря погоди
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 28 вер, 2020 14:56
Re: Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать?
Всім доброго дня. Пропоную вашій увазі добірку готових квартир - огляд за вересень 2020: https://finance.ua/ua/saving/kvartiri-nedorogo
У статті представлені вже побудовані квартири: будинки введені в експлуатацію або очікують на сертифікат вже у цьому кварталі.
Ви плануєте купувати житло цієї осені?
Додано: Сер 30 вер, 2020 12:45
Ще б так було про Львів - ціни б не було!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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