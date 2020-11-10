Все зависит от региона, в Киеве особо никто не съезжал.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:51
Додано: Пон 04 січ, 2021 22:32
Re: Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать?
А я считаю, что не надо сейчас с арендной недвижимостью связываться. Слишком дороги стали ремонты, мебель, техника. Пример: сегодня смотрели с мужем холодильники, самый дешевый 7 тысяч гривен. Вот сломают такой в арендной однушке, и доход будет ноль. И это просто поломка, а если неадекваты разнесут квартиру (о таком уже не раз писали в новостях)? Короче. Я за гривневый депозит. Все равно же аренда тоже в гривне.
Веду здоровый образ жизни, вдохновение черпаю здесь:
neboleyka.info
Додано: Пон 04 січ, 2021 22:44
Покупайте 5ти комнатную и сдавайте по комнатам, вероятность что разнесут квартиру минимальна, остальные жители не дадут (им то нужны целый холодильник и все остальное), и по комнатам сумма получается 5*3000=15000 больше и только девушек можно брать и вообще контроля больше, раз в месяц хозяин может обоснованно заходить снимать показания счётчиков ну и за деньгами.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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