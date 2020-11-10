|
|
|
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:51
m_onatsko написав:
Мы думали в связи с карантином жилье будет дешеветь. Ведь многие орендосъемщики отказались платить, съехали. но как то не дешевеет.
Все зависит от региона, в Киеве особо никто не съезжал.
-
rich_121
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 16.01.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 січ, 2021 22:32
А я считаю, что не надо сейчас с арендной недвижимостью связываться. Слишком дороги стали ремонты, мебель, техника. Пример: сегодня смотрели с мужем холодильники, самый дешевый 7 тысяч гривен. Вот сломают такой в арендной однушке, и доход будет ноль. И это просто поломка, а если неадекваты разнесут квартиру (о таком уже не раз писали в новостях)? Короче. Я за гривневый депозит. Все равно же аренда тоже в гривне.
Веду здоровый образ жизни, вдохновение черпаю здесь:
neboleyka.info
-
Kris_2017
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 22.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 січ, 2021 22:44
Kris_2017 написав:
А я считаю, что не надо сейчас с арендной недвижимостью связываться. Слишком дороги стали ремонты, мебель, техника. Пример: сегодня смотрели с мужем холодильники, самый дешевый 7 тысяч гривен. Вот сломают такой в арендной однушке, и доход будет ноль. И это просто поломка, а если неадекваты разнесут квартиру (о таком уже не раз писали в новостях)? Короче. Я за гривневый депозит. Все равно же аренда тоже в гривне.
Покупайте 5ти комнатную и сдавайте по комнатам, вероятность что разнесут квартиру минимальна, остальные жители не дадут (им то нужны целый холодильник и все остальное), и по комнатам сумма получается 5*3000=15000 больше и только девушек можно брать и вообще контроля больше, раз в месяц хозяин может обоснованно заходить снимать показания счётчиков ну и за деньгами.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 5484
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1135 раз.
- Подякували: 1577 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 січ, 2021 01:17
vitaliian написав: Kris_2017 написав:
А я считаю, что не надо сейчас с арендной недвижимостью связываться. Слишком дороги стали ремонты, мебель, техника. Пример: сегодня смотрели с мужем холодильники, самый дешевый 7 тысяч гривен. Вот сломают такой в арендной однушке, и доход будет ноль. И это просто поломка, а если неадекваты разнесут квартиру (о таком уже не раз писали в новостях)? Короче. Я за гривневый депозит. Все равно же аренда тоже в гривне.
Покупайте 5ти комнатную и сдавайте по комнатам, вероятность что разнесут квартиру минимальна, остальные жители не дадут (им то нужны целый холодильник и все остальное), и по комнатам сумма получается 5*3000=15000 больше и только девушек можно брать и вообще контроля больше, раз в месяц хозяин может обоснованно заходить снимать показания счётчиков ну и за деньгами.
Соседи за такое и задушить могут. В смысле бедолаги, которым не повезет жить рядом с "самопальным" хостелом. И сдавать комнаты геморрой еще тот, сталкивалась немного с этим. Так что лично я пас таким заниматься.
Веду здоровый образ жизни, вдохновение черпаю здесь:
neboleyka.info
-
Kris_2017
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 22.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|61172
|8032489
|
|
|19683
|3329080
|
|
|0
|456
|
Вів 10 лис, 2020 15:44
Sidus
|