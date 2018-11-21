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Visa или MasterCard?

Visa или MasterCard?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2014 01:39

Так как же все-таки происходит конвертация в банках Украны?!

Допустим, карта Visa в долларах, покупка - в евро. Купил на 100Евро, сколько примерно и по какому принципу спишется с долларовой Визы? Неужели (как написали выше) - через гривну пойдет? Евро->Доллар(платежная система)>гривна->доллары с карты (банк)?? Это же нелепо. Кто может объяснить? Ну и для МК?
fKonstantin
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:10

Спасибо.Информацию для себя я нашел.
lepishev-d
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:02

  WachtAmRhein написав:Хехе, такой мертвяк подняли.


Это еще что... Вот не ожидали такого, наверное... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Выдержка - обратная сторона стремительности
tar-ru
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