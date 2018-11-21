|
|
|
Visa или MasterCard?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 чер, 2014 01:39
Так как же все-таки происходит конвертация в банках Украны?!
Допустим, карта Visa в долларах, покупка - в евро. Купил на 100Евро, сколько примерно и по какому принципу спишется с долларовой Визы? Неужели (как написали выше) - через гривну пойдет? Евро->Доллар(платежная система)>гривна->доллары с карты (банк)?? Это же нелепо. Кто может объяснить? Ну и для МК?
-
fKonstantin
-
-
- Повідомлень: 411
- З нами з: 26.03.14
- Подякував: 1068 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 лис, 2018 14:10
Спасибо.Информацию для себя я нашел.
-
lepishev-d
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 20.11.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лис, 2018 16:02
Выдержка - обратная сторона стремительности
-
tar-ru
-
-
- Повідомлень: 308
- З нами з: 15.08.09
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|