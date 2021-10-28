Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Появилась на продаж новинка зі срібла від НБУ:
Пам'ятна монета "Орьнек. Кримськотатарський орнамент / Орьнек. Крымскотатарский орнамент" 2024 рік Україна НБУ в подарунковому пакованні
Номінал: 10 грн.; срібло; 1 унція; 31.1 г;
Дата введення в обіг: 23.05.2024
Монета у капсулі та футлярі від НБУ. Банківський стан, нова.
Присвячена унікальному орнаменту, що є невід’ємною частиною національної ідентичності кримських татар. Орьнек – це жива спадщина, яка протягом століть зберігає свою неповторну красу, глибинний сенс та слугує джерелом натхнення для митців. Кожен вишитий або намальований візерунок – це своєрідне послання, що перетинає час і простір, з’єднує минуле із сучасністю та передає спадщину народу майбутнім поколінням. У 2021 році орьнек офіційно включено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.
Ціна монети з футляром від НБУ - 4099 грн.
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