вопрос по инвестиционным монетам НБУ

jabba написав:rvgu108527 Вы главное ему задаток тыщ 20 закиньте на карточку- и мечтайте как после их продажи заработаете 30 тыщ. Только ничего вам не приедет. А там где не обманывают - там на них ценые немножко другие. https://violity.com/ru/113395236-20-gri ... ramm-999-9
коменты под лотом, Mykola15302.04.2024, 15:38:04 Викуплю за 92000 гривень
ПРОДАВЕЦsasha--6502.04.2024, 15:57:35 Не интересует.
DenysXXX03.09.2024, 17:54:37 105000
DenysXXX06.09.2024, 18:55:32 2600$
Так что выходит как раз базарная цена и есть +-95 как на олх и указано.
Рыночная цена - почем продавец продаст. Литые слитки прием 85-85,5 баксов.Что соответствует более 110 тыщ за унцию. Никто вам дешевле 100 баксов за грамм унцового архистратига в люксе не продаст. Ну может чуть дешевле нароете где-то но с царапинами или ударчиками. Проще и дешевле купить унцовый слиток.
в киеве знакомая обменка продает по 103 долл архистратигов, при этом по 95 импортные монеты из такого же золота. так что это не инвестиции в золото, а инвестиции в сами монеты. не кислая премия к цене металла выходит
smdtranz Иностранщина унцовая уже по 91 шо грязи, емиссионная. Но монеты дело тонкое - посмотрите на серебро иностранщину и на цены на серебро Архистратиги, особенно старые первые года. Но интересующийся господин в этом нишиша не понимает - просто увидел смешную цену на ОЛХ и уже посчитал прибыль как там купит и в НБУ отнесет.
ну посидел я на виолити пару дней, и смысл? как раз между такими как вы и идет перетекание. А цены на отдачу там гораздо ниже чем вы пишете. остальные лоты торгуются с весны- с ценами прям как у вас. купить -это не проблема, проблема продать и не иметь головняк. Тем более монеты это не купил и продал. а долгосрок. То что вы пишете о слитках, я уже вижу проблемы - проверка подлинности и тп.особенно не в мегаполисе. Да и плюс куклу купить гораздо проще чем монету
rvgu108527 а в глухом селе продать Архистратиг будет еще тяжелее чем слиток. Тогда уж проще лом золота покупать - его где угодно можно проверить и его берут везде. Если до мегаполиса не ходят ни электрички ни автобусы.
jabba написав:rvgu108527 а в глухом селе продать Архистратиг будет еще тяжелее чем слиток. Тогда уж проще лом золота покупать - его где угодно можно проверить и его берут везде. Если до мегаполиса не ходят ни электрички ни автобусы.
пока так и делаю. Но цепи очково, в основном кольца и серьги.