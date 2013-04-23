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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
45
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:50

Щось Піню виштовхують на задвірки.
Його уряд Гончарука прогнали.
Тестя Леніда Даниловича пішли з Мінська.
Тепер і банку продає.
Ходять слухи (не вірю) шо і канали телевізійні продає.
Тут ще Деркач з КДБ його заклав.
З олігархів він виглядає найбільш цивілізованим.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:02

Re: Кредит Днiпро

Подскажите пожалуйста, ежемесячные проценты по депозиту выплачиваются в конце месяца или в дату заключения договора?
oksana--61
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