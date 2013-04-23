Кредит Днiпро

Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:50

Щось Піню виштовхують на задвірки.

Його уряд Гончарука прогнали.

Тестя Леніда Даниловича пішли з Мінська.

Тепер і банку продає.

Ходять слухи (не вірю) шо і канали телевізійні продає.

Тут ще Деркач з КДБ його заклав.

З олігархів він виглядає найбільш цивілізованим.