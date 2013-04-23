Це якесь знущання.
Ахція до завтра - 11% через ІБ від 210 до 450 днів, виплата в кінці.
Ганьба банці Кредит-Харків.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 жов, 2020 20:04
Це якесь знущання.
Ахція до завтра - 11% через ІБ від 210 до 450 днів, виплата в кінці.
Ганьба банці Кредит-Харків.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 02 лис, 2020 15:46
Квесторе_поверніться та нормальні у них ставки, на рівні з іншими банками. Без усяких акцій онлайн від 210 днів 10% при виплаті у кінці терміну, 9 - якщо щомісячно
Додано: Пон 02 лис, 2020 17:05
Re: Кредит Днiпро
Ото сейчас жаловаться на максимальный процент на рынке, который ещё и дается на срок меньше года.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:47
Малувато...але як безнал без комісії банці закидаєте?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 03 лис, 2020 16:04
Так там вхід з комісією...ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 03 лис, 2020 21:54
а ви спробуйте та напишіть як воно є
никому не верю
Додано: Пон 16 лис, 2020 12:22
Re: Кредит Днiпро
...не рекомендую делать переводы через данную банку....деньги зависнут на 3 банковских дня!
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