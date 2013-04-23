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Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 гру, 2020 20:49
В качестве извинений принимаютсямакции с првышенными процентами по депозитам
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Investor_K
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Додано: Нед 13 гру, 2020 13:44
А у меня не работает фейс айди на ифоне в их мобайл банкинге. Перестал работать после выхода/входа в айклауд на этом телефоне(сдавал аппарат на замену батареи). Написал в саппорт, связался их айтишник в телеграмм, пробовал помочь и никак, сказал, что у меня исключительная ситуация и съехал. Так и не работает. По работе наняли в штат иос разработчика, и я его при случае спросил, что может быть в такой ситуации? Он без лишних обдумываний: "В прежней версии иос(которая была до пересброса айклауда, права доступа приложения к фейсайди можно было запросить одним способом, который после выхода новой версии иос(которая стала после пересброса айклауда) прикрыли, в связи с проблемами с секретностью, и есть другой рекомендованный эпл способ. То есть разработчику нужно переписать функцию получения прав на доступ к фейс айди и все заработает.". Вот такая разная квалификация персонала.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 13:56
Однако 3 года с выпуска карты Портмоне прошло. Кто нибудь уже перевыпуск делал?
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