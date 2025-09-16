RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості.
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 22:46

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Друзі, багато хто з вас мене запитують, як стати Великим. Адже не секрет, що I am the Best. I am the Best of the Best.
Я так одразу не готовий відповісти. Треба час

Ви ж вже відповіли - береш й пишеш "I am the Best. I am the Best of the Best." й все, ти вже Великий :lol:

Цього недостатньо
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 23:02

Теж не те. Думаю.
Investor_K
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 14:28

109225

Ого! Я навіть не очікував такого ажіотажу
Investor_K
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 18:26

  Investor_K написав:Друзі, багато хто з вас мене запитують, як стати Великим. Адже не секрет, що I am the Best. I am the Best of the Best.
Я так одразу не готовий відповісти. Треба час

Завтра планую дати своє бачення
Investor_K
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 19:45

  Investor_K написав:Ого! Я навіть не очікував такого ажіотажу

Это у вас уже стоко долларов или килограммов долларов???
барабашов
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 20:28

  барабашов написав:
  Investor_K написав:Ого! Я навіть не очікував такого ажіотажу

Это у вас уже стоко долларов или килограммов долларов???

Тонн. Вашими молитвами
Investor_K
