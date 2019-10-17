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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2019 11:38
Re: ПУМБ
Сегодня, ПУМБа автоматом долила кред. лим на 5 к.
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Чет 17 жов, 2019 23:47
Re: ПУМБ
Это она может. Примерно раз в 3-6 месяцев стабильно доливает, а за ней остальные. Идея самая жадная в этом плане.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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