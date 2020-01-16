oksana--61 написав:Уважаемый представитель, проконсультируйте пожалуйста! Если пенсионер, получающий пенсию через ПУМБ перейдет на получение пенсии в другой банк и там оформят все документы. Нужно-ли будет после этого идти в ПУМБ и закрывать пенсионную карту и счет или они закроются автоматически?
Счет автоматически не закроется. Если пользоваться клиент не будет - может закрыть.
oksana--61 написав:Уважаемый представитель, проконсультируйте пожалуйста! Если пенсионер, получающий пенсию через ПУМБ перейдет на получение пенсии в другой банк и там оформят все документы. Нужно-ли будет после этого идти в ПУМБ и закрывать пенсионную карту и счет или они закроются автоматически?
Счет автоматически не закроется. Если пользоваться клиент не будет - может закрыть.