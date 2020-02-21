Додано: Суб 22 лют, 2020 12:36

Slx написав: Если закинуть п2п на Всекарту и через приложение пополнить депо Вільний - овердрафт техничный засчитается? Или нет? Если закинуть п2п на Всекарту и через приложение пополнить депо Вільний - овердрафт техничный засчитается? Или нет?

Ну как бы тех.овер не засчитается. НО ПУМБа вам насчитает таки плату за теховер. И будет ждать когда у вас на карте появятся деньги которые пролежат хотя бы до 10 вечера. Или как начислят % по Вильному (их около 9 вечера начисляют). Как только такие деньги на карте появятся - с вас спишут автоматом плату за теховер, которого по сути не было. В этом случае надо писать в поддержку (или звонить на горячку) и обИснять - что они ошиблись, овера не было, все в рамках их предложения по ВСЕкарта - через 1-2 дня списанные деньги на карту вернут. Такая у ПУМБы забава. Ну и расчет на то что Вы не заметите списания (или Вам будет влом, некогда или еще почему-то обращаться на горячку) и деньги достанутся ПУМБе. Проблеме несколько лет но до сих пор не пофиксили.