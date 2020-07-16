Дали ссылку, которая не актуальна по срокам, но всё остальное сказали "актуально", там и файлик есть с более подробным описанием:
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:54
Коллеги, по рефералке, появилось уточнение - трата должна быть от 100грн.
Дали ссылку, которая не актуальна по срокам, но всё остальное сказали "актуально", там и файлик есть с более подробным описанием:
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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