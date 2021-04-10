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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 кві, 2021 06:56
wolt450 написав: Shaman написав: novichok написав:
больше 1000 всем дают, нечем хвастаться ))
Дают и сейчас, в апреле? За любые оплаты свыше 1000 грн?
пока дают за коммуналку. не за коммуналку - хз, наверное тоже дадут.
мелькала инфо, что до 15.04 - но это со слов, без ссылок.
Некомунальні розстрочки закінчились 31.03
по комунальних немає 100% інфо. Кажуть до 30.04
Это уже столько раз жевано-пережевано, через пару дней уже и акция заканчивается, а прочитать на оф. странице, через которую карту заказывали - не?
Пропозиція діє з 1 жовтня 2020 до 15 квітня 2021 року.
https://www.pumb.ua/yasno
Это только про оплату частями, еслишо.
Aktus
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Додано: Суб 10 кві, 2021 07:02
Shaman написав:
мелькала инфо, что до 15.04 - но это со слов, без ссылок.
Кешбек за коммуналку до конца апреля, рассрочки по коммуналке до 15 апреля.
Это касается только по карте Yasno-всеМОЖУ.
Эти сроки указаны на
этой странице
.
MASolomko
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Додано: Суб 10 кві, 2021 10:03
MASolomko написав: Shaman написав:
мелькала инфо, что до 15.04 - но это со слов, без ссылок.
Кешбек за коммуналку до конца апреля, рассрочки по коммуналке до 15 апреля.
Это касается только по карте Yasno-всеМОЖУ.
Эти сроки указаны на
этой странице
.
а по неЯсно - рассрочки тоже есть. а вот до какого числа?
предполагаем, что как для Ясно
Shaman
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Додано: Суб 10 кві, 2021 11:48
Shaman, были бесплатные от 1к грн на любые торговые операции.
Акция действовала до конца февраля, но потом подлили до 30 марта.
Сейчас платные
https://retail.pumb.ua/credit/splachuj-chastynamy
MASolomko
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Додано: Суб 10 кві, 2021 19:39
но бинго - коммуналь от 1000 грн дали рассрочку на 6 мес бесплатно в апреле
Shaman
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Додано: Суб 10 кві, 2021 19:49
Shaman написав:
но бинго - коммуналь от 1000 грн дали рассрочку на 6 мес бесплатно в апреле
Это не бинго, а законные "от 500", которые дают до 15.04.
Aktus
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Додано: Суб 10 кві, 2021 20:38
Aktus написав: Shaman написав:
но бинго - коммуналь от 1000 грн дали рассрочку на 6 мес бесплатно в апреле
Это не бинго, а законные "от 500", которые дают до 15.04.
в начале переписки было - у меня неЯсно.
так что никаких законных от 500 у меня нет
Shaman
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Додано: Суб 10 кві, 2021 22:01
Shaman значит вас обслуживают по какому-то другому "закону".
Aktus
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Додано: Нед 11 кві, 2021 08:54
Вопрос к более опытным пользователям кредитной карты "ВсеМожу".
Как такое может быть: Кредитный лимит - 5000 грн Использовано кредитных средств - 5004,99 грн Сумма для полного погашения - 5004,99 грн Что это можут быть за 4,99 грн? И откуда они могут взяться? Спасибо.
Искатель
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Додано: Нед 11 кві, 2021 09:10
Искатель написав:
Вопрос к более опытным пользователям кредитной карты "ВсеМожу".
Как такое может быть:
Кредитный лимит - 5000 грн
Использовано кредитных средств - 5004,99 грн
Сумма для полного погашения - 5004,99 грн
Что это можут быть за 4,99 грн? И откуда они могут взяться?
Спасибо.
банальный совет - надо смотреть выписку, что такого допровел банк - комиссии или %.
когда РД? гипотеза - может Вам стали начислять % за Ваш лимит, была некошерная операция - я такое видел, но не помню в каком банке.
Shaman
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