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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 гру, 2021 21:42
Hotab написав:
Оплата рестика в 23.30 31.12.21 окешбэчится, или нет? На след.месяц категории кешбэка когда дадут выбрать?
кешбек в приложухе да и вообще мгновенный, с поправкой на технические негаразды
новые на данном этапе эволюции дадут в 00:01 01.01,
след этап - перс как в Альфе - будут задержки
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cohan
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Додано: Пон 27 гру, 2021 22:13
При пополнении карты ПУМБА через сайт EASYPAY.UA зачисление на карту будет мгновенное или через несколько дней? Пополнять через раздел кредиты, верно? Дебетовые карты можно пополнять?
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Kevin
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Додано: Пон 27 гру, 2021 22:36
vovareuckij написав: cohan написав: ignorabimus написав:
Поясните, как работает кэшбек в ПУМБе, я что-то совсем запутался...
То надо было выискивать категории в вайбер-боте, теперь появился в приложении, но категории несколько другие (в вайбер-боте категории коммуналка, теперь коммуналку можно выбрать с еще другими категориями, а ранше была в коплекте с строительными магазами и красотой...
главное - до НГ двойной кешбек, по вайберу и приложухе по 500 можно,
с НГ - будет как в Альфе (перс %%) /Форварде (%% для всех) в приложении
До НГ 1000 грн кэшбека можно чтоли получить?
мнения выше разделились, моё - ДА
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cohan
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Додано: Пон 27 гру, 2021 23:54
vovareuckij написав:
До НГ 1000 грн кэшбека можно чтоли получить?
До нового года можно максимум получить 402,50 грн. кэшбека чистыми если наколядовать их выбрав категорию в приложении. Также можно получить еще до 402.50 до 15 января следующего года если в начале декабря была выбрана категория в вайбер и по ней до момента выбора категории в приложении было наколядовано 500 грн. грязными.
Как-то так...
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Flamingo
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Додано: Вів 28 гру, 2021 00:22
В итоге 805 грн можно за месяц наколядовать, вместо 402,5 как было обычно?
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vovareuckij
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