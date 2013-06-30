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Вопросы про Глобалмани

Вопросы про Глобалмани
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2013 11:56

обурений Марко Так, про всяк випадок: гроші, які я надсилав за допомогою Глобалмані, так і не дійшли. Добре, що сума була такою, що з її втратою можу змиритися без жодних потрясінь, але неприємно. Робіть висновки.
обурений Марко
 
 
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2013 11:06

обурений Марко
Зато у вас теперь есть опыт и вы знаете как работает эта система.
Еле унёс ноги из Дельта-банка!
g-news
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2014 16:30

Re: Вопросы про Глобалмани

а я вот что нашел http://orabote.net/feedback/show/id/205017
sasha-108548
 
 
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2014 11:50

Re: Вопросы про Глобалмани

да всё, конец конторе )
вывести на карту, W1 и киви не могу. при выводе на карту пишет "ошибка" при этом снимаются деньги, но на карту деньги не зачисляются.
dengan
 
 
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2015 15:00

Re: Вопросы про Глобалмани

«ГлобалМани» подала в суд на депутата Максима Полякова, который обвинил платежную систему в деятельности на оккупированной территории Донбасса. http://finclub.net/projects/donbass-kry ... nbass.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:46

Re: Вопросы про Глобалмани

Постоянно покупаю Глобалмани.
Выведу электронные деньги Глобалмани с кошелька GlobalMoney. Постоянно, выгодно, надежно покупаю
любой объем.
viber +380970002000
тлгрм @elgroshy
elgroshy500
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:08

Re: Вопросы про Глобалмани

Походу Глобалмани оживают на могилке вэбмани)
кто что слышал о конторе?
evroprint1
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:21

Re: Вопросы про Глобалмани

  elgroshy500 написав:Постоянно покупаю Глобалмани.

какой %
mitun8019
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:44

Re: Вопросы про Глобалмани

  mitun8019 написав:какой %

ответ в личке
elgroshy500
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:48

Re: Вопросы про Глобалмани

  mitun8019 написав:какой %

выгодно-договоримся,пишите тлгрм
elgroshy500
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