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Вопросы по работе
с системой Paypal

Вопросы по работе с системой Paypal
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 22:00

Re: Вопросы по работе с системой Paypal

  lubarec написав:Как смогли забросить с моно?


По моим наблюдениям на днях уже все банки закрыли пополнение кошелька гривневой картой, которые еще работали 3-4 дня назад. Видимо, после последних пояснений от НБУ.
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 22:03

ttikramant
https://youtu.be/QEgiJHnS_oU?t=923
Треба 2ий акаунт. З нього поповнюєте гривневою карткою перший акаунт через кнопку Send або навпаки.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:16

https://ibb.co/YWwyJHP

альфабанк він же Сенс банк чомусь не дозволяє авторизаційний платіж у paypal

посилаючись на постанову https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/2 ... 18.pdf?v=9
https://ibb.co/b62GBxG

дивно але просто оплати через пей пал з цієї ж карти пропускає без проблем

і в принципі не заважає, але в інших баках карти підтвердились без проблем
yama
 
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