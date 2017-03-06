По моим наблюдениям на днях уже все банки закрыли пополнение кошелька гривневой картой, которые еще работали 3-4 дня назад. Видимо, после последних пояснений от НБУ.
|
|
|
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Нед 24 кві, 2022 22:00
Re: Вопросы по работе с системой Paypal
Додано: Нед 24 кві, 2022 22:03
ttikramant
Треба 2ий акаунт. З нього поповнюєте гривневою карткою перший акаунт через кнопку Send або навпаки.
Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:16
альфабанк він же Сенс банк чомусь не дозволяє авторизаційний платіж у paypal
посилаючись на постанову
дивно але просто оплати через пей пал з цієї ж карти пропускає без проблем
і в принципі не заважає, але в інших баках карти підтвердились без проблем
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|