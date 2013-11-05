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Світ (УФС) - БАНКРОТ
Український Фінансовий Світ (УФС) - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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Український Фінансовий Світ (УФС) - БАНКРОТ
2.7
5
79
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
42%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
8
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
17
Всього голосів : 79
Додано: Нед 29 сер, 2021 09:29
А могли и в лифте покатать.
WachtAmRhein
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Цитата
Додано: Нед 29 сер, 2021 09:39
WachtAmRhein написав:
А могли и в лифте покатать.
Ось до чого доводить "дружба" з росіянами...
Козак-характерник
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