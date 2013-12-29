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Хотел бы спросить совета, куда можно вложить 2000$?
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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
Додано: Пон 20 кві, 2020 16:36
акции производителей конопли
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Додано: Пон 20 кві, 2020 16:42
maxim_boiko написав:admqwerty
Мы с товарищами уже давно этим занимаемся. Доходность около 1,5% в месяц в валюте. Звоните расскажу подробнее 067 440 18 09
маловато, дело ж, видимо, рисковое.....
люди брали 3-5. с/х
когда норм, а когда и сопли, в связи с тяжёлым положением
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Додано: Пон 20 кві, 2020 16:45
В2В, спрашивать Долярчика. Он там в авторитете
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Додано: Пон 20 кві, 2020 17:21
19yuriy91
Это говорят не умные, а тупые люди! В этих вонючих, ничем не обеспеченных бумажках хранят деньги ВСЕ олигархи и бизнесмены ВСЕХ СТРАН мира
Это Вам как-то пофиг с Вашими копейками, о обнулить ВСЕХ бизнесменов планеты НИКТО не даст. КОРОЛЯ ИГРАЕТ СВИТА! А в свите и Ротшильды и Гейтсы и тд...(см глобус
) Кстати из всех видов доллара, идеальный и самый вкусный вариант - БЕЗНАЛИЧНЫЙ ДОЛЛАР В АМЕРИКАНСКОМ БАНКЕ, именно он будет гарантироваться американским Правительством ВСЕГДА. Но это только для белых людей, смердам,увы, недоступно
ПыСы
А разговоры про "ненужность" доллара издревле разводят для загона аленей, когда приличные люди скупаются, и не нужно, чтобы аборигены суетились.....САМИМ НЕ ХВАТАЕТ!
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finuser370
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Додано: Вів 21 кві, 2020 11:50
19yuriy91 Риск связан только с потерей времени в связи с процедурой взыскания предмета ипотеки и его реализации. А доходность если пересчитывать в годовые получается около 18%, что в 10 раз больше чем депозит в банке, и в два раза больше чем доходность за ОВГЗ.
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maxim_boiko
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Додано: Суб 20 січ, 2024 04:17
Начался 2024 год. Нужно мнение форумчан, куда вкладывать деньги?
Недвига, депозиты или всё же пусть валюта лежит?
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Andrey2512
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Додано: Вів 23 січ, 2024 14:12
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Ірина_
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Додано: Сер 07 сер, 2024 14:03
Andrey2512 написав:
Начался 2024 год. Нужно мнение форумчан, куда вкладывать деньги?
Недвига, депозиты или всё же пусть валюта лежит?
Ну як варіанти зараз можна в землю ,криптовалюта,акції рейтів з щомісячною дохідністю
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Vlad_1
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