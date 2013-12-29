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Хотел бы спросить совета,
куда можно вложить 2000$?

Хотел бы спросить совета, куда можно вложить 2000$?
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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 16:36

акции производителей конопли
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 16:42

  maxim_boiko написав:admqwerty Мы с товарищами уже давно этим занимаемся. Доходность около 1,5% в месяц в валюте. Звоните расскажу подробнее 067 440 18 09


маловато, дело ж, видимо, рисковое..... :D
люди брали 3-5. с/х
когда норм, а когда и сопли, в связи с тяжёлым положением
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 16:45

В2В, спрашивать Долярчика. Он там в авторитете
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 17:21

19yuriy91
Это говорят не умные, а тупые люди! В этих вонючих, ничем не обеспеченных бумажках хранят деньги ВСЕ олигархи и бизнесмены ВСЕХ СТРАН мира :roll: :twisted: Это Вам как-то пофиг с Вашими копейками, о обнулить ВСЕХ бизнесменов планеты НИКТО не даст. КОРОЛЯ ИГРАЕТ СВИТА! А в свите и Ротшильды и Гейтсы и тд...(см глобус :lol: ) Кстати из всех видов доллара, идеальный и самый вкусный вариант - БЕЗНАЛИЧНЫЙ ДОЛЛАР В АМЕРИКАНСКОМ БАНКЕ, именно он будет гарантироваться американским Правительством ВСЕГДА. Но это только для белых людей, смердам,увы, недоступно :|
ПыСы
А разговоры про "ненужность" доллара издревле разводят для загона аленей, когда приличные люди скупаются, и не нужно, чтобы аборигены суетились.....САМИМ НЕ ХВАТАЕТ! :lol:
finuser370
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 11:50

19yuriy91 Риск связан только с потерей времени в связи с процедурой взыскания предмета ипотеки и его реализации. А доходность если пересчитывать в годовые получается около 18%, что в 10 раз больше чем депозит в банке, и в два раза больше чем доходность за ОВГЗ.
maxim_boiko
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 04:17

Re: Хотел бы спросить совета, куда можно вложить 2000$?

Начался 2024 год. Нужно мнение форумчан, куда вкладывать деньги?

Недвига, депозиты или всё же пусть валюта лежит?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 14:12

Andrey2512
Тільки не франшизи: Куди варто і НЕ варто інвестувати в 2024 році і скільки можна заробити
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 14:03

Інвестиції

  Andrey2512 написав:Начался 2024 год. Нужно мнение форумчан, куда вкладывать деньги?

Недвига, депозиты или всё же пусть валюта лежит?

Ну як варіанти зараз можна в землю ,криптовалюта,акції рейтів з щомісячною дохідністю
vitaliy_marckanych
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 21:38

  vitaliy_marckanych написав:
  Andrey2512 написав:Начался 2024 год. Нужно мнение форумчан, куда вкладывать деньги?

Недвига, депозиты или всё же пусть валюта лежит?

Ну як варіанти зараз можна в землю ,криптовалюта,акції рейтів з щомісячною дохідністю


земля замінована, розміновка до 30 років...
криптовалюта - фантікі для чудіків, скаче як блохи в банці вверх вниз
рейти - а де ви бачили спражвні REIT в неньці?
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 07:17

Re: Хотел бы спросить совета, куда можно вложить 2000$?

Ну в Україні не бачив, а от через брокерів цілком реально знайти декілька рейтів з непоганою щомісячною дохідністю
vitaliy_marckanych
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