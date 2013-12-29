Хотел бы спросить совета, куда можно вложить 2000$?

vitaliiangel написав:
2куе? это юмор? купите 4 э.самоката и сдавайте в прокат почасово. Эта ниша пока свободна. У прокатных самокатов тариф поминутный. Кому нужен самокат на 1-2 часа там под 1000грн натикает
, а вы сдавайте за 400 в час под залог+документа. Аудитория семьи с детьми в парках. За 400 грн ничего более интересного для детей от 10 лет там нет.
Вроде тариф 5 грн в минуту + разблокировка
Считал что за летний сезон самокат отбивается.
только ездят на них подростки в такой манере, как будто ставят целью убить самокат, себя и прохожих одновременно.