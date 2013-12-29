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Хотел бы спросить совета,
куда можно вложить 2000$?

Хотел бы спросить совета, куда можно вложить 2000$?
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 08:02

2куе? это юмор? купите 4 э.самоката и сдавайте в прокат почасово. Эта ниша пока свободна. У прокатных самокатов тариф поминутный. Кому нужен самокат на 1-2 часа там под 1000грн натикает, а вы сдавайте за 400 в час под залог+документа. Аудитория семьи с детьми в парках. За 400 грн ничего более интересного для детей от 10 лет там нет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 09:56

  vitaliiangel написав:2куе? это юмор? купите 4 э.самоката и сдавайте в прокат почасово. Эта ниша пока свободна. У прокатных самокатов тариф поминутный. Кому нужен самокат на 1-2 часа там под 1000грн натикает, а вы сдавайте за 400 в час под залог+документа. Аудитория семьи с детьми в парках. За 400 грн ничего более интересного для детей от 10 лет там нет.

Вроде тариф 5 грн в минуту + разблокировка
Считал что за летний сезон самокат отбивается.
только ездят на них подростки в такой манере, как будто ставят целью убить самокат, себя и прохожих одновременно.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 14:25

  UA написав:
  vitaliiangel написав:2куе? это юмор? купите 4 э.самоката и сдавайте в прокат почасово. Эта ниша пока свободна. У прокатных самокатов тариф поминутный. Кому нужен самокат на 1-2 часа там под 1000грн натикает, а вы сдавайте за 400 в час под залог+документа. Аудитория семьи с детьми в парках. За 400 грн ничего более интересного для детей от 10 лет там нет.

Вроде тариф 5 грн в минуту + разблокировка
Считал что за летний сезон самокат отбивается.
только ездят на них подростки в такой манере, как будто ставят целью убить самокат, себя и прохожих одновременно.

при том что самокат моё основное хобби и за сезон я проезжаю 1-1,5 тыс км в аренду бы я их не сдавал. Основная аудитория - подростки, с родительской цепи уже сорвались, а в голове всё ещё ветер. Ездят создавая опасность для всех. первую очередь для детей и других самокатчиков. Вчера еду на самокате, вижу маму с коляской , остановился пропустить и тут из-за моей спины выскакивает арендный самокат (допускаю он маму мог и не видеть из за меня) и чудом с ней разминается. Иначе коляска бы кувыркалась со скоростью самоката. А им по приколу.
vitaliiangel
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  #<1 ... 11121314
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